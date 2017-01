EFORIE - Ministerul Mediului va finanţa consolidarea falezelor

Primăria Eforie va demara în această toamnă un proiect de reabilitare a falezelor atît din Eforie Nord cît şi din Eforie Sud. Purtătorul de cuvînt al administraţiei locale, Cecilia Creţu, a declarat că proiectul „Lucrări de consolidare a falezelor în zonele Eforie Nord şi Eforie Sud” se realizează în colaborare cu Direcţia Apelor Dobrogea Litoral (DADL). Pentru început, zona ce va face obiectul investiţiei cuprinde faleza aferentă localităţii Eforie Sud, în zona Sanatoriului Ortopedic şi Cazino. Din spusele specialiştilor care au elaborat documentaţia pentru acest proiect, cauzele probabile ale stării de degradare a falezelor o reprezintă durata mare de existenţă şi faptul că, zeci de ani, nu s-au efectuat lucrări de întreţinere şi reparaţii, care sînt deosebit de costisitoare. Lucrările propuse cuprinse în studiul de fezabilitate prevăd repararea aleilor existente, în mare parte degradate, tasate, fără rigole de colectare şi scurgere a apelor de suprafaţă; lucrări pentru aducerea la cota iniţială a tasărilor, refacerea în totalitate a stratului superficial de asfalt; repararea şi refacerea zidurilor de sprijin şi a parapeţilor degradaţi cu zidărie de piatră sau beton; refacerea taluzurilor alunecate sau erodate de scurgerea apelor prin completarea volumului de pămînt lipsă. „Documentaţia pentru realizarea lucrărilor de consolidare a falezelor a fost deja depusă, urmînd ca investiţia să demareze în toamna acestui an. Ordonatorul principal de credite pentru finanţarea acestui proiect este Ministerul Mediului, iar valoarea totală a lucrărilor ajunge la 4.800.155 lei fără TVA”, a declarat Cecilia Creţu. Valoarea lucrărilor de construcţii-montaj, a instalaţiilor, utilajelor, dotărilor şi a celorlalte cheltuieli de structură s-a stabilit pe baza tehnologiilor de execuţie, a cantităţii de lucrări şi a devizelor financiare pentru cheltuieli de structură. Lucrările de amenajare costieră în localitaţile Eforie Nord şi Eforie Sud sînt lucrări de interes public, avînd caracter social, fapt pentru care finanţarea este asigurată din fonduri de la bugetul de stat.

Autoritatea locală din Eforie a demarat, în urmă cu cinci ani, un proiect privind consolidarea falezei, dar nu a mai ajuns să primească finanţare din partea statului, chiar dacă se ştia că, de ani buni, faleza din staţiunea este în cădere liberă. Prezentul proiect, iniţiat în colaborare cu DADL, cu bani de la Guvern, se aplică şi pentru reabilitarea falezelor din Constanţa, Tuzla şi Costineşti. Primarul din Eforie, Ovidiu Brăiloiu, declara, în iulie, cînd faleza din Eforie s-a surpat după ce precipitaţii abundente s-au abătut asupra staţiunii, că decizia Guvernului din 2005 de a nu mai aloca fondurile necesare reabilitării falezelor a fost luată pe criterii politice. „Surparea falezelor s-a produs începînd cu anii ’90, pentru că, pînă atunci, s-au alocat bani pentru întreţinerea lor. În schimb, după ’90, falezele nu au mai reprezentat o preocupare majoră pentru autorităţile centrale şi nu s-au mai găsit banii necesari pentru întreţinerea acestora. An de an, deplasările de teren în zona falezei din Eforie Sud au continuat, iar cele mai accentuate alunecări de teren s-au petrecut între anii 1994 şi 2000, cînd s-au înregistrat şi multe precipitaţii”, spunea Brăiloiu. În plus, nici sistemul de canalizare al oraşului nu a mai făcut faţă căderilor masive de precipitaţii din ultimii ani şi infiltraţiile în teren au condus şi ele la alunecări de teren în Eforie Sud.