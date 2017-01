Eforie a cîştigat derby-ul cu Agigea

Etapa a patra a Campionatului Judeţean de fotbal s-a încheiat cu următoarele rezultate: SERIA NORD: Sportul Tortomanu - Viitorul Tîrguşor 4-5 (Gh. Toma 23, Mîrţu 53, 82, Mihalache 61 - Beşliu 10, A. Stoica 17, Bengalici 44, 48, Ilaşcu 70); Voinţa Valu lui Traian - Viitorul Fîntînele 5-0 (C. Ivan 30, 39, 59, Preoteasa 37-autogol, Niţescu 65); Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Gloria Seimeni 1-2 (Buzilă 75 - Comăneci 21, 73); Pescăruşul Gîrliciu - Recolta Nicolae Bălcescu 5-3 (I. Drăghici 34, 37, 38, 42, Răducu 51 - S. Petrea 38, Ciobotaru 52, C. Petria 53); Viitorul Vulturu - Sport Club Horia 1-5 (Burulea 74 - C. Cristea 28, 50, 55, D. Sandu 72, I. Stroie 77); SC Val Poarta Albă - Dunaris Topalu 3-0 (Butoi 15, 50, Turiţă 67); Ştef Serv Seimeni - Ulmetum Pantelimon 2-0 (Uzunu 56, G. Rusu 63); Pescarul Ghindăreşti - Voinţa Siminoc 1-1 (Panfilov 7 - D. Siminiceanu 9). SERIA SUD: Sacidava Aliman - AS Ciocîrlia 3-3 (D. Zamfir 4, Haralambie 50, M. Călin 60 - Atodiresei 18, 33, D. Simion 55); CSS Medgidia - ELIF Fîntîna Mare 11-1 (Al. Bucur 1, 46, 50, Calu 2, 10, 35, 65, Pavelescu 17, 18, I. Nicu 75, 77 - G. Iusein 70); Progresul Dobromir - Viitorul Cobadin 1-2 (B. Ibram 75 - S. Stroe 40, Fîntînaru 55); Danubius Rasova - Trophaeum Adamclisi 5-1 (C. Matei 41, 44, 86, Neda 48, 72 - S. Lazăr 53); AS Independenţa - CSM II Medgidia Valea Dacilor 1-0 (Geană 27); Inter Ion Corvin - CS II Peştera 1-3 (N. Ion 66 - Ruse 17, Banciu 76, Ciutacu 90+2). Meciul AS Carvăn - Marmura Deleni a fost amînat. SERIA EST: Unirea Topraisar - Vulturii Cazino Constanţa 5-0 (Iordachi 2, Cl. Sandu 7, 43, Ianoş 16, Sachir 80); CFR Constanţa - Sparta II Techirghiol 1-2 (Mahalu 40 - D. Dinu 14, Chifoi 73); Viitorul Mereni - Fulgerul Chirnogeni 1-1 (I. Ilias 33 - Bereanu 14); Viitorul Cerchezu - Recolta Negru Vodă 2-7 (P. Bleortz 47, Schmidt 51 - Cupeş 19, R. Baicu 24, 35, 42, 45, 71, Gheorghiţă 66); Gloria II Albeşti Cotul Văii - AS Bărăganu 1-0 (Stancea 26); CS Agigea - CS II Eforie 2-3 (Cazacu 35, 60 - Zgubea 3, 17, 80); Avîntul Comana - Luceafărul Amzacea 2-1 (Cl. Popa 62, Tîrnă 90+1 - R. Bădescu 36). Clasamentele celor trei serii ale Campionatului Judeţean pot fi găsite pe site-ul www.telegrafonline.ro, la secţiunea Rezultate sportive.