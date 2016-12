Eforie, acţionar al societăţii de servicii publice “Agrement Nautic” SA

Consilierii locali din Eforie s-au întrunit, ieri, în şedinţă extraordinară, pentru a aproba participarea oraşului, ca persoană juridică, la constituirea societăţii comerciale „Agrement Nautic” SA, societate pentru servicii publice de interes local. Alături de Eforie, acţionarii societăţii mai sînt SC Mamaia SA, Primăria Municipiului Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa şi SC Vega Turism SA. Societatea comercială „Agrement Nautic” SA are ca obiect principal de activitate transportul maritim şi costier de pasageri. “Această societate se ocupă cu agrementul nautic pe tot litoralul Mării Negre. Noi vom contribui şi financiar la înfiinţarea societăţii şi sînt convins că va avea un impact deosebit de bun în zona riverană a Mării Negre”, a declarat primarul din Eforie, Ovidiu Brăiloiu. În plus, consilierii locali au decis împuternicirea primarului oraşului să negocieze clauzele actului constitutiv, să-l semneze şi să achite, din bugetul local al oraşului, suma de 35.000 de euro, în vederea subscrierii şi vărsării aportului la capitalul societăţii. Tot în şedinţa extraordinară de ieri, consilierii locali au aprobat finanţarea, cu 500.000 de lei, de la bugetul local, a proiectului „Blocuri locuinţe sociale Bulevardul Soarelui”, locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, conform prevederilor OUG nr. 74/2007. Proiectul vizează construirea a 124 de apartamente pentru chiriaşii evacuaţi, iar suma aprobată de la bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, pentru acest an, este de 4.229 mii lei. Un punct suplimentar în şedinţa de ieri a fost completarea hotărîrii privind înfiinţarea unei conducte de gaze în Eforie. „Am pus la dispoziţie terenul pentru traversarea conductelor cu gaz şi sper ca, pînă la sfîrşitul anului, să avem gaze în Eforie, depinde şi de cum decurg licitaţiile la Ministerul Dezvoltării”, a mai spus edilul.