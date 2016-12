Eforie continuă seria pozitivă

CS Eforie a obţinut a treia victorie consecutivă, după ce vineri, în etapa a 11-a a Ligii a III-a, a învins formaţia ACS Berceni cu scorul de 1-0 (1-0). Singurul gol al partidei a fost marcat de Boritz în min. 32. „Când câştigăm nu am cum să nu fiu mulţumit. A fost o partidă dificilă, împotriva unei echipe care a dovedit şi cu noi că nu degeaba este şi în acest sezon în plutonul fruntaş al Seriei a 2-a. Au încercat să-şi impună ritmul printr-un joc de pase, însă am fost mai buni şi am obţinut o victorie meritată. Felicit jucătorii pentru că au respectat indicaţiile tactice, au luptat până la ultimul fluier pentru aceste trei puncte şi au crezut mereu în ei. Suntem pe un drum bun şi vrem ca acesta să fie cât mai lung“, a declarat antrenorul echipei din Eforie, Gabriel Şimu. Rezultatele complete ale etapei a 11-a: Unirea Sobozia - Dunărea Călăraşi 4-2, CS Buftea - Spicul Mopan 1-2, CS Eforie - ACS Berceni 1-0, Phoenix Ulmu - ABC Stoicescu 4-1, Rapid II - AFC Comprest 0-0, CSM Rm. Sărat - FC Voluntari 0-3. Partida Partizanul Merei - CS Tunari se va disputa sâmbătă, de la ora 14.00. Callatis Mangalia a stat. Clasament: 1. Slobozia 29p; 2. Callatis 25p; 3. Călăraşi 20p; 4. Voluntari 18p; 5 Rapid II 17p (golaveraj: 17-8); 6. Berceni 17p (15-12); 7. Eforie 16p; 8. Tunari 15p; 9. Spicul Mopan 14p; 10. Ulmu 11p (15-18); 11. Buftea 11p (12-15); 12. Merei 7p; 13. Comprest 6p; 14. Rm. Sărat 5p; 15. Stoicescu 3p.