Egal alb în derby-ul constănţean

Disputat sâmbătă seară, pe stadionul “Farul”, la lumina reflectoarelor, în prima etapă a returului Ligii a II-a, derbyul constănţean dintre FC Farul şi Viitorul s-a încheiat cu un egal fără goluri, scor 0-0. Într-o atmosfera superbă creată de fanii gazdelor, partida a fost precedată de două momente emoţionante: înmânarea premiului pentru cel mai bun fotbalist constănţean al anului 2010 lui Ion Barbu de către DSJ Constanţa, reprezentată de Mihai Orzan, şi minutul de reculegere ţinut în memoria lui Bogdan Sînpetru, membru al galeriei Farului decedat în mod tragic la începutul acestui an. Puternic montaţi de orgolii, jucătorii ambelor echipe au încercat să ofere spectacol celor prezenţi, însă a rezultat o partidă de luptă, cu puţine faze de poartă. Chiar şi aşa, cele mai mari oportunităţi de a marca au aparţinut atacantului gazdelor, Ştefan Ciobanu, şut pe lângă poartă goală în min. 30, şi lovitură de cap la o “palmă” de bară în min. 78. De partea cealaltă, Viitorul a dominat tactic repriza secundă, dar a făcut-o steril, singura mare ocazie venind abia în prelungiri, când şutul lui Sin a fost respins de Zdrâncă de sub transversală. „Am întâlnit o echipă omogenă şi sunt bucuros am reuşit să facem faţă cu brio. Am fi putut să câştigăm, dar şi să pierdem, pentru că au fost ocazii de ambele părţi, astfel că rezultatul mi se pare echitabil. Punctul nostru forte a fost apărarea, unde au rămas jucătorii din tur. În schimb, cei care au intrat în repriză secundă m-au dezamăgit, în special Lupu, pe care l-am trimis în locul Paşcovici pentru că am vrut să joc mai ofensiv. Pentru noi, orice punct este important, dar îmi pare rău pentru suporteri, întrucât nu am putut să le oferim o victorie”, a declarat antrenorul Farului, Gică Butoiu. „Mă aşteptam la un meci dificil, pentru că nu putem fi în formă maximă în prima etapă a returului. În prima repriză, copiii au fost un pic crispaţi şi nu am jucat ceea ce ne-am propus. După pauză am avut mai multă răbdare şi am făcut o repriză mai bună decât Farul, dar ne-a lipsit sclipirea în atac”, a spus tehnicianul oaspeţilor, Cătălin Anghel.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Gică Butoiu): Zdrâncă - Niţescu, I. Barbu, Vajou, Paşcovici (68 I. Lupu) - Husein (80 Păduraru), L. Ştefan, Stăncioiu, Sascău (86 Buzea) - Şt. Ciobanu, Borza; Viitorul (antrenor Cătălin Anghel): C. Popa - M. Rusu, Ninu, Larie, Bică - Cârstocea, Benzar, Cristocea - A. Chiţu (68 Sin), Pantelie (82 Şt. Sandu), R. Lupu. Cartonaşe galbene: Şt. Ciobanu, Niţescu, Husein / Benzar, Cristocea. Au arbitrat: Cristian Sava (Bacău) - George Fridl (Bacău) şi Cătălin Guloiu (Buzău).

Rezultatele etapei - sâmbătă: FC Farul Constanţa - Viitorul Constanţa 0-0; Săgeata Năvodari - CF Brăila 3-1; Astra II Giurgiu - Dinamo II Bucureşti 1-4; Gloria Buzău - Dunărea Galaţi 0-0; Concordia Chiajna - Juventus Bucureşti 2-1; Steaua Bucureşti II - CS Otopeni 1-2; duminică: Delta Tulcea - Ceahlăul Piatra Neamţ 1-4. Meciul FC Snagov - FC Botoşani a fost amânat la cererea oaspeţilor, care au mai mulţi jucători bolnavi de gripă.

Clasament Seria I

1. Ceahlăul 16 11 5 0 38-11 38 (+17)

2. Săgeata Năvodari 16 12 1 3 30-10 37 (+10)

3. Concordia Chiajna 16 10 4 2 27-13 34 (+7)

4. FC Botoşani 15 7 4 4 26-17 25 (+4)

5. Viitorul Constanţa 16 6 7 3 23-21 25 (+4)

6. Dunărea Galaţi 16 6 5 5 26-15 23 (-1)

7. Astra II Giurgiu 16 6 4 6 25-28 22 (-5)

8. FC Farul Constanţa 16 5 6 5 13-15 21 (-3)

9. CS Otopeni 16 6 3 7 18-24 21 (-0)

10. Gloria Buzău 16 4 7 5 16-18 19 (-8)

11. Delta Tulcea 16 5 3 8 22-30 18 (-6)

12. FC Snagov 15 5 2 8 16-28 17 (-4)

13. Dinamo II Bucureşti 16 5 2 9 17-30 17 (-7)

14. Juventus Bucureşti 16 3 5 8 18-27 14 (-10)

15. Steaua II Bucureşti 16 4 2 10 15-26 14 (-10)

16. CF Brăila 16 0 4 12 11-28 4 (-20)