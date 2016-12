Egal cu ghinion pentru FC Farul

După un tur de campionat cu evoluţii fluctuante, FC Farul Constanţa a încheiat prima parte a sezonului regulat cu un rezultat de egalitate, 0-0, înregistrat în partida disputată sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 13-a a Ligii a II-a la fotbal, în faţa uneia dintre candidatele la promovare, ACS Berceni. Forţaţi să câştige pentru a urca în prima jumătate a clasamentului Seriei 1, constănţenii au abordat disputa cu multă determinare, însă nu au reuşit să-şi creeze prea multe ocazii în prima repriză. Cea mai importantă i-a aparţinut lui Igiroşanu, în min. 39, dar tânărul atacant al grupării de pe litoral a fost blocat de Meilă. La reluare, elevii lui Ion Răuţă au pus stăpânire pe joc şi au presat puternic, însă oaspeţii s-au apărat aglomerat, renunţând la orice tentativă ofensivă. Drept urmare, gazdele au încercat să puncteze cu şuturi de la distanţă, dar nici Mansur, nici Creţu nu au nimerit ţinta. În schimb, la singura sa acţiune de atac, ACS Berceni a fost la un pas să deschidă scorul, în min. 79, şutul expediat de V. Ştefan fiind respins de Neagu. Cu cinci minute înainte de final, Creţu a fost servit perfect de Butoi în centrul careului, dar mingea trimisă de mijlocaşul Farului a lovit bara din stânga lui Meilă. Câteva secunde mai târziu, oaspeţii au rămas în inferioritate numerică, după ce Pădureţu a văzut al doilea cartonaş galben. Gruparea de pe litoral a fost aproape să dea lovitura la ultima fază a întâlnirii, când Butoi, singur cu portarul adversar, a şutat peste transversală din interiorul careului mic. Astfel, FC Farul a ratat şansa de a încheia turul pe un loc de play-off, dar constănţenii rămân în cursa pentru prezenţa între cele mai bune şase formaţii din Seria 1.

LIPSĂ DE CONCENTRARE. La finalul jocului, antrenorul principal al Farului, Ion Răuţă, a declarat că echipa sa merita cele trei puncte, însă a irosit nepermis ocazii mari de a marca. „Din păcate, am încheiat turul cu un meci nul, deşi am fi meritat victoria. Ne-am creat mult mai multe ocazii de a marca decât adversarii şi cel mai îmbucurător este faptul că jucătorii şi-au schimbat atitudinea faţă de ultimele două jocuri. Am făcut un joc mai bun, ne-am descurcat mai bine la construcţie şi posesie, dar plătim tribut lipsei de concentrare în faza ofensivă. Ne-a lipsit şi norocul. Este păcat, pentru că ACS Berceni, echipă aflată pe locul secund, nu ne-a fost cu nimic superioară”, a spus Răuţă. De partea cealaltă, antrenorul Marin Dragnea a fost trimis în tribună la pauza meciului, de către arbitrul Iulian Călin, deoarece nu avea dreptul să stea pe banca tehnică, fiind suspendat.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Ion Răuţă): Vl. Neagu - Băjan, Buzea, Bumbac, Mansur - Ivanovici (81 Niţescu), I. Florea, N. Creţu, Bolat - Igiroşanu (55 Butoi), Silvăşan; ACS Berceni (antrenor Marin Dragnea): Meilă - E. Nicu, Fâşie, C. Sandu, Pazon - Feraru (64 Trestenicu), Ghinea, V. Ştefan, A. Pătraşcu - Pădureţu - A. Nistor (46 Voican, 90 A. Fatai). Au arbitrat: Iulian Călin (Argeş) - Dragoş Iliescu şi Daniel Mitruţi (ambii din Craiova). Cartonaşe galbene: Bumbac, Creţu, Silvăşan / Ghinea, Feraru, Voican, Pădureţu 2. Cartonaş roşu: Pădureţu (min. 85).

Celelalte rezultate înregistrate în Seria 1, etapa a 13-a: CSMS Iaşi - Gloria Buzău 3-1, FC Clinceni - Unirea Tărlungeni 2-0, CF Brăila - SC Bacău 1-2, Rapid Bucureşti - Dunărea Galaţi 1-0. Rapid CFR Suceava şi Unirea Slobozia au stat.

Clasament: 1. FC Clinceni 24p (golaveraj: 26-13), 2. CSMS Iaşi 22p (20-11), 3. ACS Berceni 22p (16-8), 4. Rapid Bucureşti 22p (15-10), 5. Unirea Slobozia 19p (16-13), 6. Gloria Buzău 15p (14-11), 7. FC FARUL CONSTANŢA 15p (8-11), 8. SC Bacău 11p (14-17), 9. Unirea Tărlungeni 9p (6-11), 10. CF Brăila 8p (13-22), 11. Rapid CFR Suceava 8p (11-21), 12. Dunărea Galaţi 3p (11-22).