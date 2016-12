Egal de moral pentru tinerii Farului

După şapte eşecuri consecutive, FC Farul Constanţa a reuşit să scape fără înfrângere în partida disputată ieri, pe teren propriu, cu FCM Dunărea Galaţi, în etapa a 4-a din play-out-ul Seriei 1 a Ligii a II-a, încheiată la egalitate, scor 0-0. Fără să aibă la dispoziţie mai mulţi titulari obişnuiţi, accidentaţi sau suspendaţi, antrenorul Ştefan Nanu a apelat la serviciile jucătorilor tineri, iar acest lucru s-a văzut în teren. Formaţia de pe litoral a avut o altă atitudine şi mai multă determinare în joc, reuşind să ţină în şah o echipă cu jucători experimentaţi. Prima ocazie importantă le-a aparţinut oaspeţilor, în min. 22, când C. Neagu a scăpat singur, dar şutul său a fost parat spectaculos de V. Neagu. Constănţenii au replicat patru minute mai târziu, însă mingea trimisă de D. Ciobanu a ocolit poarta apărată de Costea. Mai mult, Ivanovici a fost aproape de gol în min. 28, când a trimis la vinclu dintr-o lovitură liberă de la 18 metri, portarul advers respingând balonul în corner. Prima repriză s-a încheiat cu execuţia spectaculoasă a lui Sfrijan, care a ţintit transversala de la 30 de metri. După pauză, ocaziile s-au mai împuţinat, dar ambele combatante au avut şansa de a da lovitura. Mai întâi, în min. 65, Gohoreanu a reluat din 6 metri pe lângă poartă, apoi, cu cinci minute înainte de final, Ivanovici a trimis puternic din marginea careului, însă mingea a ocolit poarta.

„Am avut în teren opt jucători cu vârsta sub 21 de ani şi prefer o reconstrucţie a echipei cu aceşti copii, care îşi doresc să arate că merită să joace la Farul. Cu puţină şansă, am fi reuşit să câştigăm, pentru că ocazii am avut”, a spus antrenorul Ştefan Nanu. „Ne-am temut de repriza secundă, dar la pauză ne-am mobilizat şi am terminat fără să primim gol. S-a văzut multă dorinţă din partea jucătorilor”, a adăugat căpitanul Farului în meciul de ieri, portarul Vlad Neagu.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Ştefan Nanu): V. Neagu - Băjan, Ghinea, D. Ciobanu, Barna - Ivanovici, I. Florea II, D. Stan, Tothăzan, Coteanu (87 Pîslaru) - Muscă (90 A. Tudor); Dunărea (antrenor Constantin Enache): Costea - L. Radu, B. Panait, Şomodean, Blănaru - Bîtfoi (54 Vraciu), Sfrijan (76 Cucu), V. Ion (66 Cenk), Cohoreanu - M. Matei, C. Neagu. Au arbitrat: Gabriel Mladinovici (Bucureşti) - Adrian Ionescu (Tîrgovişte) şi Florin Puchianu (Dâmbociţa).

Celelalte rezultate din etapa a 4-a a play-out-ului: Gloria Buzău - Unirea Tărlungeni 1-1 şi Rapid CFR Suceava - CF Brăila 0-0. Clasament: 1. Gloria Buzău 24p (golaveraj: 21-12), 2. Unirea Tărlungeni 24p (15-8), 3. Rapid CFR Suceava 20p, 4. CF Brăila 19p, 5. Dunărea Galaţi 16p, 6. FC FARUL CONSTANŢA 10p.

Tot ieri a avut loc etapa a 4-a din play-off-ul Seriei 1: CSMS Iaşi - Rapid Bucureşti 0-0, ASC Bacău - ACS Berceni 1-1 şi Unirea Slobozia - FC Clinceni 0-1. Clasament: 1. CSMS Iaşi 27p, 2. Rapid Bucureşti 25p, 3. Unirea Slobozia 22p, 4. FC Clinceni 21p, 5. ACS Berceni 13p, 6. SC Bacău 9p.