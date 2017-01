Egal fără goluri între Săgeata şi Farul

Cunoscuta zicală “la pomul lăudat să nu te duci cu sacul” s-a adeverit perfect la meciul disputat sâmbătă, pe stadionul Flacăra din Năvodari, contând pentru etapa a 7-a a Ligii a II-a la fotbal. Gazdele de la Săgeata au prins o zi slabă şi au ratat puţinele ocazii pe care şi le-au creat, iar oaspeţii de la Farul Constanţa au fost inexistenţi în atac, mulţumindu-se să se apere supranumeric. În aceste condiţii, spectatorii prezenţi au urmărit un joc fără sare şi piper, terminat la egalitate, 0-0.

Săgeata a început în forţă, iar Chiţu a avut două ocazii de gol, în min. 6 şi 7. Mai întâi a scăpat singur, bine servit de Vezan, dar Toma a ieşit oportun şi a blocat, apoi a şutat peste poartă, din careu. Golgeterul gazdelor a mai avut şi în min. 34 o dublă ocazie, ambele şuturi fiind respinse de portar. Cea mai controversată fază a meciului s-a petrecut în min. 50, când Săgeata a beneficiat de o lovitură liberă indirectă din careu, de la vreo 12 m, lateral stânga. Vezan a mişcat pentru Chiţu, iar Niţescu, ieşit din zid, a fost lovit de minge în mână, însă arbitrul a lăsat jocul să continue. Vezan, în min. 56, a şutat pe centrul porţii din poziţie favorabilă, iar după eliminarea lui Buzea Farul a renunţat la orice intenţie ofensivă. Săgeata a dominat, dar steril, portarul Toma fiind primul la toate centrările şi şuturile gazdelor.

MOMENT TRAGICOMIC ÎN MIN. 57. Farul a rămas în inferioritate numerică la 12 minute după pauză, când Buzea l-a atacat periculos, cu talpa sus, pe D. Zaharia, aflat în duel pentru minge cu L. Ştefan, cei doi s-au ferit şi mijlocaşul Farului şi-a răsucit genunchiul stâng, pe care şi l-a prins sub el. Au intrat pe teren medicii celor două echipe, Zaharia a ieşit singur de pe teren, dar Buzea a avut nevoie de ajutor. Aflat pe targă, Buzea a primit al doilea cartonaş galben şi, implicit, pe cel roşu. Arbitrul Georgescu nu a dat drumul la joc până faristul nu a părăsit incinta terenului, de asemenea transportat pe targă! “Abandonat” pe iarbă, în faţa tribunei oficiale, Buzea s-a tăvălit de durere câteva minute, până când, în sfârşit, a fost băgat în seamă de cei de la Salvare şi transportat la spital. În tot acest timp, nimeni de pe banca Farului nu a venit să se intereseze de starea sa, deşi oaspeţii au trecut trei maseuri pe foaia de joc!

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Eu sunt de vină că nu am dat gol, pentru că am avut câteva ocazii destul de clare. Îmi felicit echipa pentru jocul prestat, atât am putut astăzi (n.r. - sâmbătă). Aşa e fotbalul: adversarii nu au avut nicio ocazie de gol, în repriza a doua nici nu au ajuns în careu, dar au plecat cu un punct de aici” - Constantin Gache, antrenor principal Săgeata. „Echipa gazdă a dominat tot jocul, mai ales după ce noi am rămas cu un om în minus. Consider că Buzea n-a avut treabă cu faza aceea şi nu trebuia eliminat. Important este că avem continuitate, că nu am pierdut, am acumulat un punct în deplasare şi suntem pe plus în clasamentul adevărului” - Marian Pană, antrenor principal Farul.

Au evoluat - Săgeata: Gordin - Mişelăricu (63 Petean), Goşa, Fl. Popa - Costachi, A. Vaştag, N. Creţu, Ochiroşii (78 Jianu) - Vezan - S. Chiţu, D. Zaharia (66 Nanu); Farul: Toma - Stegaru (43 I. Posteucă), L. Dobre, L. Ştefan - Buzea - Niţescu, Stăncioiu, Ivanovici, Sascău (78 I. Călin) - Pătulea, Şt. Ciobanu (62 I. Barbu). Cartonaşe galbene: Fl. Popa / Şt. Ciobanu, Buzea (2). Cartonaş roşu: Buzea (min. 57). Au arbitrat: Cr. Georgescu (Bucureşti) - Ad. Ionescu (Tîrgovişte), C. Vătămanu (Bucureşti).