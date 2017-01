Egal fără spectacol în derby-ul Dobrogei

După patru succese consecutive, FC Farul a ratat şansa de a urca pe podiumul clasamentului Seriei I a Ligii a II-a, încheind la egalitate ieri, scor 0-0, pe teren propriu, derby-ul cu Delta Tulcea, din etapa a 13-a. Constănţenii au dominat cu autoritate disputa, fără să-şi creeze mari ocazii de gol, în timp oaspeţii s-au apărat supranumeric, fiind mulţumiţi cu un egal, cu toate că, pe contraatac, Delta a irosit câteva situaţii bune de a marca. “Sunt trist că nu am câştigat, dar mă bucur că nu am luat gol. Este un punct câştigat şi am rămas aproape de locurile care aduc promovarea”, a spus antrenorul principal al Farului, Marius Şumudică. “Cu un ochi plâng, cu altul râd. Nu ştiu pe cine ajută acest egal, dar şi noi, şi constănţeanii, ne-am făcut datoria”, a declarat tehnicianul oaspeţilor, Constantin Gache. Au evoluat - FC Farul: Sardescu - Măţel, Papp, Diogo, Mendy - Andrade (29 Rusmir), B. Andone (84 Păcuraru), Teekloh (69 Mansur), C. Matei - M. Ene, Chico; Delta Tulcea: Olteanu - Peteleu, Mişelăricu, Grigorov, L. Ştefan - N. Creţu, V. Creţu (90 Peteanu), Macare, Horovei - Costescu (84 Mărgineanu), Borza. Cartonaşe galbene: Diogo, Chico, Papp / N. Creţu, Mişelăricu. Au arbitrat: Florin Ghimbăşan (Braşov) - Ionuţ Babadac (Alexandria) şi Vladimir Urzică (Piatra Neamţ).

Rezultatele etapei a 13-a din Seria I - sâmbătă: Concordia Chiajna - Dunărea Giurgiu 2-1, Victoria Brăneşti - Gloria Buzău 1-1, FC Snagov - Tricolorul Breaza 3-0, Dinamo II - Săgeata Stejaru 2-0, Cetate Suceava - FCM Bacău 0-1, FC Botoşani - Dunărea Galaţi 1-0; duminică: Petrolul - Steaua II 1-1, Sportul - CSM Rm. Sărat 8-0, FC Farul - Delta Tulcea 0-0.

Clasament Seria I

1. Brăneşti 13 9 3 1 30-10 30 (+9)

2. Chiajna 13 8 2 3 21- 9 26 (+5)

3. Delta Tulcea 13 7 3 3 15- 7 24 (+6)

4. Sportul 13 7 2 4 27-11 23 (+2)

5. FC FARUL 13 7 2 4 17-13 23 (+2)

6. Petrolul Ploieşti 13 6 4 3 21-10 22 (+1)

7. Săgeata Stejaru 12 5 3 4 14-12 18 (+3)

8. FCM Bacău 13 5 3 5 22-21 18 (-0)

9. Dunărea Giurgiu 13 5 3 5 13-15 18 (0)

10. FC Botoşani 13 5 2 6 13-15 17 (-4)

11. Steaua II 12 3 7 2 12-10 16 (-2)

12. Gloria Buzău* 13 6 4 3 19-15 14 (+4)

13. FC Snagov 12 3 4 5 18-19 13 (-8)

14. Dunărea Galaţi 13 4 1 8 6-18 13 (-5)

15. Cetate Suceava 13 2 6 5 13-18 12 (-9)

16. Dinamo II 13 3 1 9 14-24 10 (-11)

17. Breaza 13 3 0 10 8-27 9 (-9)

18. CSM Rm. Sărat 12 1 2 9 2-31 5 (-10)

* - Gloria Buzău este penalizată cu 8 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut