Egal in extremis obţinut de CSU Neptun

CSU Neptun Constanţa a încheiat la egalitate, scor 24-24 (13-14), meciul din etapa a 17-a a Ligii Naţionale de handbal feminin, disputat sâmbătă, la Sala Sporturilor, împotriva formaţiei SCM Craiova. Având-o pe Carmen Amariei pe banca tehnică şi cu multe jucătoare cu mare experienţă pe teren, precum Dincă, Han, Tivadar, Snopova, Cioaric, Joldeş sau Muntean, oaspetele au început mai bine partida şi, cu o singură excepţie, 3-2 pentru Constanţa în min. 6, au condus în permanenţă în primele 25 de minute, chiar şi cu trei goluri, 11-8 în min. 22. Neptun a avut o revenire spectaculoasă, preluând conducerea în min. 27, scor 12-11, însă tot oltencele au intrat în avantaj la cabine, 14-13 după golul pivotului Haţegan. Începutul părţii secunde a fost net favorabil Constanţei, Tiron şi Sheiko - mereu ele - ducându-şi echipa în avantaj pe tabelă, 18-15 - în min. 40 şi apoi 19-16 - în min. 43. Din păcate, au urmat nouă minute fără gol în poarta Ionicăi Munteanu, iar Craiova a profitat din plin: 21-19 pentru formaţia din Bănie, în min. 53. Neptunul a avut meritul de a nu fi cedat în finalul jocului, s-a agăţat de fiecare minge, iar Sheiko a restabilit egalitatea cu 30 de secunde înainte de final. Craiova nu a mai găsit drumul spre victorie, iar meciul s-a încheiat la egalitate, scor 24-24. Pentru CSU Neptun au marcat: Sheiko 10g, Tiron 7g, Toma 4g (3x7m), Enescu 2, Mărginean 1g. De la SCM Craiova s-au remarcat Nicoleta Dincă - 6g şi Cătălina Cioaric - 4g.

„Cred că a fost un punct câştigat astăzi (n.r. - sâmbătă), pentru că noi am jucat fără pivot. Din păcate, noi la fiecare joc trebuie să experimentăm ceva. Avem un lot restrâns, iar pivotul pe care îl aveam are probleme grave de sănătate şi nu ştiu dacă va mai evolua de acum înainte. Mă bucur pentru acest punct şi cu mai multă atenţie am fi putut scoate şi mai mult. Când joci fără pivot este ca şi cum ai juca fără poartă. Am avut trei goluri avantaj, dar la handbal se poate schimba rapid scorul. Nu ne-am descurcat în superioritate numerică, ceea ce este grav”, a precizat, la final, antrenorul echipei constănţene, Ion Crăciun.

Celelalte rezultate ale etapei: Dunărea Brăila - U. Jolidon Cluj 26-25, CSM Ploieşti - HC Zalău 21-28, HCM Rm. Vâlcea - Corona Braşov 21-24, CSM Bucureşti - CSM Cetate Deva 25-23, HCM Baia Mare - HCM Roman 31-28.

Clasament: 1. HCM Baia Mare 48p, 2. Corona Braşov 43p, 3. HCM Roman 31p, 4. Dunărea Brăila 29p, 5. HC Zalău 28p, 6. U. Jolidon Cluj 27p, 7. CSM Bucureşti 25p, 8. Cetate Deva 21p, 9. SCM Craiova 17p, 10. CSU NEPTUN CONSTANŢA 14p, 11. CSM Ploieşti 10p, 12. HCM Rm. Vâlcea 3p.