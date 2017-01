Egalitate în primul amical dintre CVM Tomis şi VfB Friedrichshafen

Sala Sporturilor din Constanţa a găzduit aseară primul dintr-o serie de trei meciuri amicale internaţionale de volei masculin pe care le vor juca săptămîna aceasta CVM Tomis Constanţa şi VfB Friedrichshafen. Cele două campioane, ale României şi Germaniei, s-au aflat la primul joc de pregătire din această perioadă precompetiţională, motiv pentru care antrenorii De Rocco şi Moculescu au căzut de acord să joace în total patru seturi. Neobişnuit pentru volei, meciul s-a terminat la egalitate, 2-2, pe seturi 19-25, 22-25, 25-21 şi 27-25. Au arbitrat constănţenii Mădălina Sarău şi Aurel Liuţă. Următoarele două partide vor avea loc astăzi, de la ora 17.00, şi mîine, de la ora 16.30, tot în Sala Sporturilor.

Antrenorii Tomisului, Stelio De Rocco şi Mircea Dudaş, au mizat în formula de start pe trei dintre noile achiziţii: Firpo - Liovi, Began, Hernandez, Voinea, Mitrovic şi Tănăsescu - libero. Dumitrache l-a înlocuit pe Liovi pe finalul setului secund, iar din setul al treilea Macovei a intrat în locul lui Hernandez, iar Renato la Mitrovic. Despotovski a jucat cîteva mingi în finalul primului set, Didorciuc a intrat doar ca schimbare tactică, la blocaj, în locul lui Firpo, în timp ce Pavel şi Mihăilă nu au jucat deloc. Cel mai convingător dintre noii veniţi a fost Renato, brazilianul în vîrstă de 22 de ani demonstrînd frumoase calităţi. La capitolul remarcaţi îi mai trecem pe internaţionalii Voinea şi Began, care au părut deja intraţi în formă, probabil şi pentru că vacanţa lor de vară a fost mai scurtă... „Prima concluzie după acest joc este că mai avem mult de lucru! Nu s-a jucat la potenţialul obişnuit, poate şi pentru că au existat emoţiile debutului. Este normal, iar eu mă aşteptam ca evoluţia să nu fie perfectă, mai ales că am insistat la antrenamente pe factorul fizic. 2-2 cu Friedrichshafen nu mi se pare un rezultat rău, ci unul pozitiv pentru început. M-a interesat mai mult ca trăgătorii să se familiarizeze cu Firpo, pentru că omogenizarea cere timp. Important este că acum s-a spart gheaţa şi sînt convins că lucrurile vor merge din ce în ce mai bine”, a declarat De Rocco.

VfB Friedrichshafen nu a adus la Constanţa niciun libero, ambii fiind învoiţi după campaniile cu echipele naţionale ale Germaniei şi Serbiei, astfel că trei dintre cele patru extreme au acoperit pe rînd acest post! Antrenorii Stelian Moculescu şi Ulf Quell au trimis în teren următoarea formulă de start: Tichacek - Gontariu, Joao Jose, Bauer, Geiger, Fromm şi Lukianetz - libero. Ultimul a trecut extremă în setul secund, în locul lui Geiger, iar brazilianul Idi a fost libero. Ultimele două seturi au fost jucate în formula: Kampa - Fromm, Spînu, Bauer, Idi, Lukianetz şi Geiger - libero. „Este greu să trag concluzii după acest prim joc, pentru că am ajuns abia joi, la 4 dimineaţă, la Constanţa. Consider că meciul a fost optim pentru a rula toţi jucătorii, să-i vedem la treabă. Mai avem ceva timp pînă începem campionatul şi încă mai sîntem în perioada de acumulări. De cei doi români sînt foarte mulţumit, s-au integrat bine. Pe Gontariu l-am avut sub ochi toată vara la naţională şi a lucrat foarte bine, iar Spînu este un jucător de perspectivă. El poate ajunge un centru foarte bun, de asta l-am luat, dar trebuie lucrat foarte mult”, a declarat Moculescu.