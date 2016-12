Egalitate între România şi Suedia

După prima zi a întâlnirii dintre echipele de Cupa Davis ale României şi Suediei, găzduită de Arenele BNR din Bucureşti şi care contează pentru play-off-ul Grupei I a Zonei Euro-africane, scorul este egal, 1-1. În primul joc al zilei s-au întâlnit liderul tricolorilor, Adrian Ungur (locul 134 ATP), şi Christian Lindell (locul 256 ATP), însă rezultatul nu a fost cel aşteptat de spectatorii din tribune. În mod ruşinos, Ungur a pierdut cu 7-5, 7-6 (2), 6-4, după un meci de două ore şi 27 de minute. În schimb, Marius Copil (174 ATP) şi-a respectat statutul de favorit şi s-a impus în faţa lui Elias Ymer (242 ATP), cu 6-3, 6-2, 6-2, restabilind egalitatea. Sâmbătă, de la ora 13.00, constănțeanul Horia Tecău (locul 17 ATP la dublu) și Florin Mergea (locul 29 ATP la dublu) pornesc cu prima şansă în meciul de dublu împotriva cuplului suedez format din Isak Arvidsson (locul 309 la dublu) și Johan Brunstron (locul 53 ATP la dublu). Duminică, în ultima zi a partidei, de la 11.30, Ungur va juca împotriva lui Ymer, meciul fiind urmat de întâlnirea dintre Copil și Lindell. Echipa care va câştiga întâlnirea va rămâne în Grupa I, Zona Euro-africană, iar echipa care va pierde va juca barajul pentru menţinerea în Grupa I cu Letonia sau Austria.

SUSŢINUŢI DE HALEP. În tribunele Arenelor BNR s-a aflat şi a doua tenismenă a lumii, constănţeanca Simona Halep, venită să-i încurajeze pe tricolori. Ea crede că România este favorită cu Suedia. „De când am auzit că o să joace cu Suedia, am zis că o să câştige. S-a întâmplat ca Adi Ungur să piardă, dar este normal, la echipe este mai greu să joci”, a spus Halep, care a dezvăluit şi programul pentru perioada următoare: „După US Open, nu am luat pauză, ci m-am antrenat. Mă simt bine fizic şi mă pregătesc pentru următoarea perioadă. Sunt două turnee grele, voi da tot ce pot, ca întotdeauna, şi voi vedea ce pot face acolo. Este o pregătire pentru Singapore, dar mai întâi vreau să mă gândesc la primele turnee şi abia apoi la Turneul Campioanelor. Au trecut patru săptămâni de când sunt pe locul 2 în clasamentul mondial şi sper să mai stau acolo”.