Egipteni, daci, romani și tătari, la Mamaia

Așteptarea a luat sfârșit! Momentul culminant al celui mai spectaculos eveniment de pe litoral se produce sâmbătă seară. Carele alegorice sunt aliniate la start pentru ultima oară în această vară, fetele sunt mai frumoase și mai dezinvolte ca oricând, în costume sclipitoare și ținute sexy. Povestea faraonului Ramses al II-lea prinde viață într-un mod unic, cum nu se mai întâmplă în stațiunile europene. Carnavalul din acest an a ajuns la final și va aduce, sâmbătă seară, la Mamaia alte zeci de mii de oameni pentru a trage împreună cortina peste vara lui 2014. La ora 20.00, carele vor porni din piațeta Perla către piațeta Cazino, iar după paradă va avea loc spectacolul de pe scena Fashion TV din centrul stațiunii. Primarul Radu Mazăre va defila în fruntea paradei, pe carul alegoric al Primăriei, care va lua forma unui Sfinx egiptean cu flacără, plin cu zeițe și magi.

CEL MAI GRANDIOS SPECTACOL Se întrevede un spectacol grandios pe finalul acestui sezon, la care iau parte câteva sute de oameni: cascadori, figuranți, fotomodele, dansatoare, dresori cu animale de la circ, iluzioniști, karatiști, vedete și numeroși alți membri de staff. În fiecare seară din această săptămână s-a repetat intens, iar joi noapte a fost adus și carul alegoric cu butaforie egipteană, pe care primarul l-a inspectat. Radu Mazăre a mărturisit că nu e lucru ușor să organizezi un eveniment de o asemenea amploare și promite cel mai reușit spectacol de la Carnaval de până în prezent.

„De fiecare dată am crescut nivelul spectacolului și e din ce în ce mai greu. Sunt mai multe momente... Dacă la spectacolul cu Ștefan cel Mare am avut drept moment central lupta dintre otomani și moldoveni, acum vom avea mai multe momente centrale, avem și animale și elemente de magie. Să știți că a devenit foarte obositor, pe cuvântul meu... De unde la început am vrut să facem ceva ca o simplă distracție cu fete și cu dansuri, acum am ajuns să muncim pe brânci pentru Carnavalul acesta. Muncim toată vara pentru el, e ora 23.00 și mai durează încă o oră și ceva repetițiile”, a declarat Radu Mazăre.

Având în vedere că finalul Carnavalului se produce chiar în prag de toamnă, iar serile sunt mai răcoroase, fetele au fost mai îmbrăcate decât de obicei la repetiții. Primarul este optimist, însă, și cunoaște forțele care vor lucra pentru ca totul să iasă bine la Carnaval. „Da, sunt cam îmbrăcate fetele, dar până sâmbătă se încălzește la loc, pentru că faraonul are o stea deasupra!”, a mai spus primarul.

REPETIȚII ȘI CU INVITAȚI La repetițiile din serile trecute au participat atât prezentatorul TV de culoare Cabral, care va juca rolul marelui preot al Egiptului, cât și fostul luptător brazilian de K1 și practicant de Kyokushin Karate, Francisco Filho, care va juca rolul căpitanului armatei egiptene. Cei doi participă pentru prima oară la un carnaval și sunt nerăbdători înaintea spectacolului de sâmbătă. „Eu am de făcut niște incantații... îl încoronez pe marele Ramses, repetițiile merg bine, iar la eveniment va fi și mai bine. Iau parte pentru prima oară la Carnaval și este plăcut, pentru că participă foarte multă lume. Este un eveniment mare și toată lumea este foarte adânc implicată”, a declarat Cabral Ibacka.

„Ne-am antrenat și nu știu cum o să fie, pentru că sunt obișnuit să mă lupt pe bune. Vom lupta cu săbii și, în ultimă instanță, și corp la corp, iar publicul cred că se va bucura de ceea ce va vedea. Am venit aici pentru seminarul de Kyokushin și nu mă așteptam să iau parte la așa ceva... Mi se pare ceva minunat, iar ideea primarului este una foarte bună, de a organiza Carnavalul. În Brazilia nu am participat niciodată la Carnaval, pentru că nu sunt genul care se distrează prea tare, mă concentrez pe karate. Acum însă am ocazia să mă și distrez”, a declarat brazilianul Francisco Filho.

Așadar, Primăria Constanța și Fashion TV invită constănțenii și toți turiștii de pe litoral la ultima mega-distracție în aer liber a acestei veri. Reamintim că sâmbătă, de la ora 20.00, parada carelor alegorice pornește din piațeta Perla. Defilarea pe faleză va dura în jur de o oră, iar de la ora 21.00, pe cea mai mare scenă de modă din Europa de Est, scena Fashion TV din piațeta Cazino, are loc spectacolul Ramses al II-lea, faraonul fiind interpretat de primarul Radu Ștefan Mazăre, inițiatorul evenimentului. Carnavalul Mamaia a ajuns, astfel, la finalul celei de-a III-a ediții și este inclus în seria de evenimente Fashion Summer Festival 2014, organizată de Fashion TV și Primăria Constanța, cu sprijinul Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării. Carnavalul Mamaia a debutat pe 6 iulie 2012, cu prima paradă, la care primarul a defilat în costum de hoplit spartan. În același an a mai purtat ținute de sultan, samurai, maharajah și rege britanic. În 2013, spectacolul a atras un număr-record de turişti - 30.000 - doar la ediţia specială care a încheiat sezonul, în care Radu Mazăre a fost Regele Soare al Franței, Nabucodonosor al Babilonului și Suleyman Magnificul. La ediţiile speciale de Carnaval din acest an, primarul Radu Mazăre a mai intrat în alte două roluri: Cezar şi Ştefan cel Mare, iar pentru la anul, are în vedere interpretarea unor lideri politici și militari din secolul trecut, precum Fidel Castro, Ernesto Che Guevara și Nicolae Ceaușescu.

Timp de trei zile, istoria se retrăiește la Constanța

S-a reaprins flacăra cetății Tomis

Timp de trei zile, locuitorii Constanței și cei stabiliți vremelnic aici, atrași de farmecul Pontului Euxin, au ocazia să se reîntoarcă în trecut cu două mii de ani și să retrăiască, pe viu, crâmpeie din istoria Tomisului antic, precum într-un film unde ei, spectatorii, fac figurație. Aceste momente sunt posibile datorită celei de-a III-a ediții a Festivalului Antic Tomis, care se desfășoară de vineri până duminică, în parcul Tăbăcărie, dar și în stațiunea Mamaia - sâmbătă.

STRIGĂTUL UNUI PURTĂTOR DE GLADIUS: „DACIA LIBERĂ!” Înarmați din cap până în picioare, cu scuturi, platoșe din piele, săbii și sulițe, romanii cu coifuri grele, cu obrăzare sau cu capete de lupi veritabili așezate pe creștet și dacii cu plete și cu bărbi negre au mărșăluit, vineri seară, în Constanța, cu pași cadențați, ca niște învingători, cu steaguri, în sunet de trompete și ritm de tobe, cu steagurile la vedere: romanii cu flamuri pe care era înscris numele legiunii de care aparțineau și dacii cu temutul cap de lup ținând loc de stindard. Pe margine, atunci când legiunile au staționat, la îndemnul centurionilor și căpeteniilor dace, un prichindel de nici șapte ani, înarmat cu un gladius din lemn (sabie romană), bătea pasul pe loc, militărește, și striga din tot sufletul: „Dacia liberă! Dacia liberă! Dacia Liberă!”.

„TU CU CINE ȚII?” Mai încolo, un bărbat din mulțime îl întreba pe altul, îmbrăcat într-un tricou de suporter: „Tu cu cine ții?”. „Nu știu, nu m-am hotărât!”, a venit răspunsul. În paralel cu armata care circula pe una dintre benzile bulevardului Alexandru Lăpușneanu, o armată de curioși cu telefoane sau aparate foto semiprofesioniste în mână îi imortalizau pe cei care-i întruchipau pe dârjii strămoși ai românilor, dacii și romanii. „Uite, mami, ce frumos sunt!”, îi spunea o mamă băiețelului ei. Ceva mai încolo, o doamnă în vârstă, cu nepoțica de mână, spunea: „Ce interesanți sunt!”.

În fruntea armatelor beligerante s-a aflat Tomiris, regina masageților, înveșmântată în alb, întruchipată, și de această dată, de președintele Asociației Litoral - Delta Dunării, Corina Martin. Într-un moment de respiro al trupelor, din mulțime a ieșit un bărbat cu flori galbene și roșii în mână. O parte din flori i le-a înmânat reginei Tomiris, apoi a făcut o plecăciune adâncă în fața ei și i-a sărutat poalele rochiei. Încurajată de acest gest, o femeie i-a strigat Corinei Martin: „Ce bine arătați! Sunteți mult mai frumoasă în realitate!”.

După ce au mărșăluit pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, în dreptul Camerei de Comerț, Industrie și Navigație din Constanța, trupele dace și romane au făcut dreapta și au intrat în parcul Tăbăcărie, unde erau instalate taberele militare și civile ale dacilor și romanilor.

PORUMBEII ALBI ȘI FLACĂRA CETĂȚII TOMIS Apoi, după inspecția pe care căpeteniile au făcut-o trupelor, a urmat ceremonia de deschidere a Festivalului. O căpetenie romană a strigat spre mulțime „Silentium!”, iar augurul a aprins tămâie și i-a invocat pe Jupiter, Marte și pe sora sa, Bellona, și a aprins tămâie, apoi s-a dat drumul porumbeilor albi. Augurul a declarat că auspiciile (prevestirea făcută după zborul păsărilor) sunt favorabile, iar Tomiris, ajutată de centurionul Legiunii a V-a Macedonica, Caius Iulius Certus, a aprins flacăra cetății Tomis. „Este o nouă izbândă pentru cetatea Tomisului și mă bucur să vă fiu gazdă în aceste zile”, a spus Tomiris, declarând deschisă ediția a III-a a Festivalului Antic.

Prima zi a Festivalului Antic Tomis s-a încheiat, vineri seară, cu reconstituirea bătăliei de la Adamclisi.

Programul festivalului

În parcul Tăbăcărie, festivalul continuă, și în această sâmbătă, cu activități interactive și demonstrații militare în taberele de reconstituire istorică - orele 10.00 - 15.00, cu teatru pentru copii - ora 15.00 și cu o paradă de zile mari prin stațiunea Mamaia, care va preceda Carnavalul dedicat lui Ramses al II-lea, al cărui start se va da de la ora 20.00, de lângă Aqua Magic. Dacii și romanii vor forma „avangarda” carelor alegorice din punctul hotel Flora.

Duminică, între orele 10.00 şi 13.00 vor avea loc atelierele de reconstituire istorică, după care se vor desfăşura ceremonia de premiere a participanţilor, înmânarea medaliilor şi diplomelor asociaţiilor de reconstituire istorică. De la ora 17.00 va fi pusă în scenă tragedia „Electra” de Sofocle, iar de la 19.00 are lor ceremonia de premiere a celor care realizează piese de teatru de păpuşi şi teatru antic. Apoi, cea de-a III-a ediţie a FAT va deveni... istorie, odată cu stingerea flăcării cetății Tomis.

Festivalul este organizat de Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării, cu sprijinul Primăriei Constanţa.