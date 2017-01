Ehud Olmert acceptase să returneze Siriei Platoul Golan

Premierul în exerciţiu al Israelului, Ehud Olmert, a transmis Siriei, prin intermediul Turciei, că era dispus să returneze în totalitate zona Înălţimilor Golan, iar Israelul şi Siria erau aproape de un acord, afirmă preşedintele sirian, Bashar al-Assad, într-un interviu acordat cotidianului italian ”La Repubblica”. ”Ehud Olmert i-a transmis premierului turc, Recep Tayyip Erdogan, că era dispus să returneze Înălţimile Golan. Noi am intrat în acest tîrg. Lipseau detaliile finale privind linia de demarcaţie din 1967. Exista un singur obstacol în calea negocierilor directe - acceptarea de către Israel a unui document privind delimitarea frontierei din 1967, cu şase puncte geografice, între care Lacul Tiberiadei şi Rîul Iordan”, explică Bashar al-Assad. Potrivit preşedintelui sirian, în acest moment al discuţiilor mediate de Turcia, Ehud Olmert a cerut o amînare de cîteva zile pentru a se consulta cu membrii Cabinetului israelian. Însă, peste cîteva zile a început ofensiva israeliană din Fîşia Gaza, în decembrie 2008. ”O altă ocazie ratată. Turcia şi-a pierdut răbdarea şi s-a simţit înşelată de Israel”, explică Bashar al-Assad. Preşedintele sirian crede că perspectivele păcii se îndepărtează în momentul de faţă, din cauza schimbării Guvernului israelian. ”Observ că punctul final se tot îndepărtrează. Nu sînt preocupat de premierul desemnat Benjamin Netanyahu, ci de faptul că electoratul israelian a optat pentru un guvern de dreapta. Acesta este cel mai mare obstacol în calea păcii. Mai ales că eram la un pas de acord”, a încheiat Bashar al-Assad.

Pe de altă parte, premierul Ehud Olmert a anunţat că Israelul respinge condiţiile puse de Hamas pentru eliberarea a sute de prizonieri palestinieni în schimbul soldatului israelian Gilad Shalit, deţinut în Fîşia Gaza. ”Noi nu vom accepta, sub nicio formă, condiţiile puse de Hamas. Am fost generoşi în propunerile noastre şi nu vom mai elibera alţi prizonieri în plus faţă de cei pe care am acceptat să îi punem în libertate”, a declarat Olmert într-un discurs transmis în direct la televiziune. La rîndul lor, ministrul israelian al Apărării, Ehud Barak şi şeful Statului Major al armatei, generalul Gaby Ashkenazi, au subliniat că securitatea Israelului este periclitată de condiţiile Hamas.