El Negro deschide concertul Moonraisers din Mamaia

„Exotica” trupă autohtonă de raggae, El Negro, a fost desemnată să cânte în deschiderea concertului pe care elveţienii de la Moonraisers îl vor susţine în premieră în România, pe data de 10 iulie, pe plaja H2O din Mamaia. Astfel, cele mai noi piese de pe „Antipanica”, cel mai nou album din discografia El Negro, vor putea fi ascultate live în locaţia amintită, zonă de referinţă a distracţiei estivale şi loc de întâlnire a amatorilor de sporturi nautice, concerte şi evenimente în aer liber.

Biletele pot fi achiziţionate online, la preţul de 45 lei, de pe bilete.ro, ticketfan.ro, myticket.ro, din reţeaua magazinelor Diverta şi Flanco, precum şi de la intrare, în ziua evenimentului.

Cunoscut mai ales pentru piesa „Rise up”, unde a cântat pe muzica lui Yves Larock, Jaba este solistul trupei Moonraisers, senzaţia raggae a Elveţiei, cunoscută pentru naturaleţea cu care transformă toate concertele în super-beach-party-uri. Din 1992, anul înfiinţării, trupa şi-a dezvoltat un stil muzical unic, îmbinând genuri ca reggae, funk şi electro. Stilul grupului, Moonstyle Reggae, a cucerit scene de renume precum Montreux Jazz Festival, Paleo, Rock oz’ Arenes sau Blue Balls Festival. Discografia Moonraisers conţine albumele: „Mirror” (1996), „World Without Wars” (1997), „Hotel California” (1998), „Legacy” (1999), „Live” (2001), „Goes Around” (2003), „Human” (2003) şi „Do the Right Step” (2007).