El Patio, un mic colţ de Rai românesc la Malmo

Daniel Nicoară are 34 de ani, iar în ultimii 12 ani a ales să trăiască în Suedia. Născut la Făgăraş, la doi paşi de cei mai înalţi munţi ai arcului carpatic, a învăţat să viseze la înălţimi şi visul său s-a împlinit aici, la Malmo. Şofer de profesie, şi-a început aventura cu o pizzerie, pe care scos-o din faliment şi a făcut-o unul dintre cele mai frecventate locuri din micuţa localitate Lana, situată la 30 km de Malmo. “Eu am crescut la ţară şi nu m-am temut de muncă, iar aici am găsit un loc în care cei care muncesc sînt respectaţi”, îşi începe povestirea făgărăşanul. Coleg de liceu cu Ionel Ganea (“un tip dificil, dar care a pus mereu punctul pe I!”), prieten cu “faristul” Băcilă, Daniel Nicoară este proprietarul restaurantului “El Patio”, cu specific mexican, situat la o aruncătură de băţ de centrul oraşului. “Restaurantul l-am cumpărat acum doi ani şi zilnic, la prînz vin 300 de oameni care mănîncă aici”, continuă proprietarul localului în care o poţi asculta pe Vaya con Dios cîntînd în franceză “Sanie cu zurgălăi”. Pentru ca treburile să meargă aşa cum îşi doreşte, făgărăşanul a angajat şi o mînă de români, care fac toata treaba în bucătărie. “La mine, cel care spală vasele are casă, masă şi adună, pe lună, 1.000 de euro. Cred că este destul de corect”, spune cel care ne convinge că meseria de spălător de vase în Suedia poate fi mai rentabilă decît cea de ziarist în România. Venit primul în Suedia, Daniel a tras toată familia după el. “Sînt căsătorit cu o româncă şi avem trei copii, două fete şi un băieţel”. Mezina, Evelina, a împlinit un anişor în ziua în care România a învins Suedia, la feminin. “N-am ştiut de meci, poate ajungeam şi eu alături de aceste fete care ne-au făcut să fim mîndri că sîntem români”, spune Daniel, care promite să nu lipsească de la meciul băieţilor. Alături de el au venit în Suedia şi cei trei fraţi, care dezvoltă alte afaceri pe care Daniel le-a început. “Nu a fost uşor, dar măcar am avut satisfacţia de a fi lăsat să muncesc, de a fi respectat pentru asta, lucru pe care nu ştiu dacă l-aş fi putut face în România”, continuă Daniel mărturisirea, iar noi venim cu adăugirea “Nu, n-ai fi avut nici o şansă...”. Cadoul perfect pentru familia Nicoară a venit a doua zi, când Daniel a semnat un contract pe şapte ani cu a zecea firmă suedeză de construcţii ca mărime. “Am deschis o mică făbricuţă, care produce plăci izolatoare pentru construcţii şi cred că acest pas mă ajută să ajung mai aproape de visul pe care l-am avut cînd am decis să plec din ţară”. Visul? “Da, să asigur viitorul copiilor mei”, spune mărturiseşte Daniel, apoi o priveşte pe micuţa Eve, iar fericirea şi liniştea i se citesc pe chip. Un român fericit.