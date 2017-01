Electoratul constănţean, jignit de cugetări frustrate

Nu au dorit să fie patetici, dar au obţinut, cu prisosinţă, contrariul. „Patetic” este singurul cuvînt care poate caracteriza pe scurt reacţia inexplicabilă a unei părţi a presei locale constănţene, care a înfierat cu mînie proletară electoratul doar pentru că, după alegeri, au ieşit învingătoare cu totul alte partide şi alte persoane decît favoritele respectivilor gazetari. Supăraţi pe toţi şi pe toate, psihologii, ba nu, sociologii, ba nu, deontologii care s-au trezit peste noapte manipulatori de pix au ajuns la concluzia că oricine nu are aceeaşi părere cu a lor poate fi doar egoist, iresponsabil sau nepăsător. Sub falsul stindard al protejării „democraţiei” şi „libertăţii” în Constanţa, jurnaliştii cu pricina, dacă li se poate spune aşa, şi-au permis să catalogheze electorii constănţeni drept „bătrîni egoişti, tineri nepăsători şi oportunişti veroşi”, pentru simplul motiv că au avut „tupeul” de a cugeta liber şi de a vota cu cine au dorit. Să fie cu iertare, dar taman prin politica editorială găunoasă, edictatorialiştii despre care se face vorbire calcă în picioare ambele principii pe care susţin că le-ar apăra. Pentru cei care încă nu ştiu, probabil puţini la număr, democraţia promovează principiul „majoritatea decide”, iar libertatea, în acest context, dă dreptul fiecărei persoane de a se exprima aşa cum crede de cuviinţă. Nu spune nimeni că un politician nu poate fi luat în vizor. Nu spune nimeni că persoanele publice nu trebuie să răspundă pentru faptele lor. Dar, oameni buni, acum 18 ani au murit mii de tineri pentru a ne cîştiga tuturor dreptul de a fi inamovibili în privinţa preferinţelor politice. Nimeni nu este prost pentru că a votat cu amiba scufundacă! Nimeni nu are carenţe morale pentru că a mers pe mîna pachidermului! Nimeni nu are creierul spălat pentru că a avut încredere în băieţii cu ochi albaştri de la doi şi-un sfert! Momente de rătăcire ar putea avea doar persoanele care cred (eronat) că au dreptul să catalogheze majoritatea constănţenilor cu tot soiul de atribute incalificabile. Dacă mass media este supranumită cîinele democraţiei, nu excludem posibilitatea ca unii căţei să turbeze, muşcînd taman ceea ce trebuie să păzească. Rămîne să judece cei mulţi, conform principiilor democraţiei, cît de corectă şi de îndreptăţită este părerea patetică a acelei părţi a presei şi în numele cărei libertăţi şi democraţii a fost exprimată.

Constănţenii dezaprobă atacul veros la care au fost supuşi de unii ziarişti... rătăciţi

Veronica Bocioacă, în vîrstă de 72 de ani, este pensionară şi nu beneficiază de pachetele acordate de primarul Radu Mazăre şi Consiliul Local Municipal pentru că are pensie mare. Femeia nu este de acord cu acea parte a presei care condamnă această iniţiativă a administraţiei locale. „Este un lucru extraordinar de bun pentru pensionari. Am auzit că din două pachete primite din partea municipalităţii, persoanele cu trei milioane de lei pensie trăiesc chiar şi două săptămîni. Pensionarii nu sînt umiliţi, din contră, e un gest frumos, pentru că astfel sînt ajutaţi”, declară Veronica Bocioacă.

Petrişor F., student, 20 de ani: „Nu consider că tinerii care nu au mers la vot pot fi catalogaţi drept iresponsabili, e dreptul lor de a alege dacă votează sau nu. Poate că nu au putut merge sau nu au avut pe cine să voteze. Eu mi-am depus dosar la programul iniţiat de primarul Mazăre pentru a avea posibilitatea de a cumpăra o locuinţă şi peste doi ani voi primi una. În alte condiţii, nu mi-aş fi putut permite să cumpăr o casă”.

Mihaela Drăghici, manager firmă, 28 de ani: „Fiecare poate face ce vrea, e dreptul lui, însă nu sînt de acord cu cei care spun că sînt egoişti cei care au votat într-un fel sau altul. Acea parte din presă nu are dreptul că spună că tinerii care n-au votat sînt iresponsabili. Nu înseamnă că nu-ţi pasă dacă nu te duci la vot, ţine de liberul arbitru.”

Mircea Vasile, 73 de ani, pensionar: „E o formă de protest să nu te duci la vot, însă nu e vorba de iresponsabilitate. Un pensionar nu poate fi considerat umilit pentru că primeşte pachete, nu poate fi calificat egoist pentru că a votat. Mi-e greaţă de cei care fac astfel de calificări. Eu n-am primit nimic, dar l-am votat pe Mazăre.”