Electrica refuză să doneze bani la buget

Conducerea Electrica a transmis Ministerului Economiei, acţionarul majoritar al companiei, că nu va dona la bugetul de stat 400 milioane lei, aşa cum a decis Guvernul la rectificarea bugetară din august, întrucât are nevoie de fonduri pentru investiţii. \"În prezent, Electrica mai dispune de 146 milioane de euro din sumele pe care le-a obţinut din privatizarea Electrica Muntenia Sud, bani pe care Ministerul Economiei îi vrea. Electrica a transmis ministerului că are nevoie de 500 milioane de euro pentru propriile proiecte şi că nu intenţionează să dea aceşti bani\", au declarat, ieri, surse din companie. Sursa citată a adăugat că Ministerul Economiei încă nu a transmis o reacţie la scrisoarea Electrica. La prima rectificare bugetară din acest an, în luna august, Guvernul a decis că Electrica şi producătorul de gaze naturale Romgaz Mediaş vor dona la buget câte 400 milioane lei, iar Loteria Română va dona 74 milioane lei din profitul anilor precedenţi şi vânzări de active. Profitul net estimat de Electrica în acest an este de 70 milioane lei (16,4 milioane euro), exceptând alte venituri din vânzarea unor participaţii minoritare la unele companii.