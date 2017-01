Pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi reţele electrice, precum şi posturi de transformare, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Constanţa anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor, după următorul program, între orele 09:00 - 16:00:

Miercuri, 2 mai, nu vor avea energie electrică locuitorii din Constanţa - zona Tomis II, cu străzile Dumbrava Roşie, Bogdan Vodă, Stejarului - blocurile L şi I; zona Palas – Oierie; zona Tomis Nord, blocurile N1 şi P1; în Năvodari, bl. 160 Năvodari, scările: A, B, C, D; în Ovidiu, străzile: Mugurel, Zefirului, Poporului, Nucilor, Delfinului, Naţională, Frunzelor. Localităţile: Eforie Sud, Techirghiol, Ion Corvin, Viile, Urluia, Crîngu, Rariştea, Peştera, Siliştea, Sf. Andrei şi Mireasa.

Joi, 3 mai, vor fi afectaţi consumatorii din Constanţa – zona Tomis II,cu străzile: Dumbrava Roşie, Bogdan Vodă, Stejarului - blocurile L şi I; zona Palas – Oierie; zona Tomis Nord, blocurile ME 1B, ME 2A, ME 2B; în Năvodari, bl. 160 Năvodari, scările: E, F, G, H. În Ovidiu: străzile Tandafirului, Poiana, Naţională, Sănătăţii, Portului, Frunzelor. În Palazu Mare: străzile Pionierilor, Năvodului, Cartier nou Palazu Mare, Corneliu Coposu, Dumbrăveni şi străzile adiacente. Localităţile: Eforie Sud, Techirghiol, Ion Corvin, Viile, Urluia, Crîngu, Rariştea, Peştera, Zorile, Adamclisi, Şipote, Satu Nou, Topraisar, Sf. Andrei, Mireasa.