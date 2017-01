Pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi reţele electrice, precum şi posturi de transformare, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Constanţa anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor, după următorul program, între orele 08:00 – 17:00.

Astăzi, 18 ianuarie, vor fi afectaţi consumatorii din Constanţa, blocurile: 16 A, 24 A, 24 B, 22 A, 22 B – Tomis Nord. În staţiunea Mamaia – On Plonge JR, Complex hotel, restaurant - magazine Perla, Telegondolă, Aqua Magic, Radio Vacanţa. În Năvodari, zona Depozitului 10. În Hîrşova, pe străzile: Oborului, Ardealului, Libertăţii, Atelierelor, N. Bălcescu. În Medgidia, pe străzile: Teilor, Stejarului, Fagului, Frasin, Fd. Peşterii, Pinilor, Viilor, Cartier Nou, Ecaterina Varga, Păcii, Peşterii, Văii. În Mangalia, la blocurile A 2, C 17 A şi locuinţele situate pe Şos. Constanţei. În Cotu Văii.

Mîine, 19 ianuarie, nu vor avea energie electrică locuitorii din Constanţa, blocurile 24 C, 25, 24 D – Tomis Nord, IV 7, CT, IV 8, IV 11, IV 13, IV 14, IV 19, IV 20, IV 15, IV 16, IV 17, IV 18 – Inel. În Hîrşova, pe străzile: Oborului, Ardealului, Libertăţii, Atelierelor, N. Bălcescu. În Medgidia, vor fi afectate locuinţele situate pe străzile: Teilor, Stejarului, Fagului, Frasin, Fd. Peşterii, Pinilor, Independenţei cu blocurile: D 3, D 4, D 5, C 1, C 2. În Mangalia, străzile: Crişanei, Moldovei, Munteniei, Bucovinei, Oituz, Demetrius Calatianu. Localităţile Cotu Văii şi Săcele.