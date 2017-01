Pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere a instalaţiilor şi reţelelor electrice, precum şi a posturilor de transformare, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Constanţa anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor, după următorul program, între orele 08:00 – 17:00:

Luni, 15 ianuarie, în: Constanţa - la blocurile 14, 2 A, 9 B, 10 B, 41 A, 35 A, 35 B – Tomis Nord, străzile Trandafirului, Poporului (parţial), Ion Vodă (între str. Unirii şi Mamaia); Hîrşova - pe străzile Oborului, Ardealului, Libertăţii, Atelierelor, Nicolae Bălcescu; Basarabi - la blocurile C 4, C 5, C 6, zona Primărie, BCR, blocul BA 5; Medgidia - străzile Silozului şi Lucian Grigorescu; Săcele şi Cotu Văii.

Marţi, 16 ianuarie, în: Constanţa - blocurile 9 B, 15 B, 1 C, 2 B, 4 B – Tomis Nord, zona Brătianu – depozite Mobilă, covoare, ateliere; Corbu - zona UM Midia; Hîrşova - străzile Oborului, Ardealului, Libertăţii, Atelierelor, N. Bălcescu; Medgidia - străzile Industriei, T. Vodă, Vifor, Alexandru cel Bun, Licurici, Alexandru Vlahuţă, D. Gherea; Mangalia - blocurile A 3, A 4, C 3, C 4, str. T.S. Săveanu, blocurile 101, 102, 103, 104, str. Albatros, blocurile E 11, E 12, A 1, A 2, str. Farului; Cotu Văii şi Baciu.