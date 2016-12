Electrica şi Nuclearelectrica, listate la bursă

Listarea la bursă a companiei Nuclearelectrica va avea loc în luna iulie, iar cea a Electrica, la finele lui octombrie 2013, precizează Departamentul pentru Energie. Potrivit Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI), după mai multe amânări, prin cedarea controlului la Electrica, statul va avea venituri mai mari. Executivul opta anul trecut pentru vânzarea unor pachete minoritare din capitalul fiecărei filiale de distribuţie a energiei deţinute de Electrica. Operaţiunea era planificată pentru a doua jumătate a anului trecut. Electrica are un capital social de 2,06 miliarde de lei. Cinci din cele opt filiale de distribuţie a energiei ale Electrica au fost privatizate în perioada 2004-2008 către grupurile CEZ (Cehia), Enel (Italia) şi E.ON (Germania). Compania de stat mai are trei filiale de distribuţie, una de furnizare a energiei şi o subsidiară de servicii şi mentenanţă. Tot în acest an va fi listată la bursă şi Nuclearelectrica, 10% din titlurile companiei urmând să fie tranzacţionate, din iulie, pe piaţa de capital. Producătorul de gaze Romgaz Mediaş va ieşi pe bursă în octombrie, cu un pachet de 15% din acţiuni. În aprilie a fost derulată o ofertă secundară pentru vânzare a 15% din capitalul Transgaz, în urma căreia statul a obţinut 72 milioane de euro. Listările şi privatizările companiilor de stat au fost agreate de Guvern cu FMI. Executivul de la Bucureşti a amânat de mai multe ori aceste operaţiuni. (A.C.)