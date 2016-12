Electricitatea, luxul naibii în România

Peste 42% din populația României este încadrată în grupa „sărăcie energetică“ și are probleme cu plata facturii lunare la utilități, a declarat, joi, vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Emil Calotă - „Consumul lunar de 100 kWh pe gospodărie ne arată nivelul de dezvoltare economico-socială din mediul rural. Din punctul de vedere al consumului final de energie, România are acum o structură atipică, pentru că, de trei ani, principalul consumator de energie, în toate formele (energie electrică, gaz natural, energie termică, produse petroliere și derivate), nu mai este industria, ci sectorul rezidențial“. Potrivit spuselor sale, România dispune din belșug de gaze și biomasă, dar nu le folosește eficient - „Consumul de gaz este încă prea mare, iar cel de biomasă, de material lemnos, în special în zona rurală, de tip dezorganizat, este ineficient și neeconomic“. Calotă a mai punctat că România are în prezent cea mai redusă valoare a consumului de energie primară dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene.