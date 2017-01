Electrocutatã la pescuit

Un grup de 10 tineri din Constanţa au vrut sã încheiei sãptãmîna care a trecut, cu un picnic. Drept care, duminicã, încã de la primele ore ale dimineţii, aceştia s-au îndreptat spre nordul judeţului, oprindu-se la marginea lacului Sinoe, o zonã de atracţie pentru amatorii de pescuit sportiv. Dupã cîteva ore, timp în care tinerii au pescuit, distracţia a fost brusc întreruptã, cînd una dintre fete s-a prãbuşit inconştientã la pãmînt. Observînd cã firul undiţei cu care pescuia tînãra era agãţatã de o linie de înaltã tensiune, prietenii sãi au realizat cã aceasta a fost electrocutatã. "Eram lîngã ea cînd a cãzut. Am vãzut cum mîinile îi fumegau şi mi-am dat seama ce s-a întîmplat. Pînã la sosirea ambulanţei, împreunã cu prietenii, am îngropat-o în nisip", a declarat Bogdan Istrate, iubitul tinerei. Potrivit poliţiştilor din Istria, din cauza arcului electric creat între firul de tensiune şi undiţã, corpul fetei a fost strãbãtut de 27.000 de volţi. Lãcrãmioara Cristian a fost transportatã la Spitalul Judeţean Constanţa, unde cadrele medicale au constatat cã aceasta avea arsuri de gradul II şi III, pe mîini, picioare şi abdomen. Pînã ieri, pacienta a fost ţinutã sub observaţie în cadrul Secţiei de Terapie Intensivã, dar întrucît starea ei s-a stabilizat, ea a fost mutatã în Secţia Medicalã I. " Am vrut sã arunc undiţa în apã, dar mi s-a agãţat de firul de înaltã tensiune. Am simţit cum curentul electric mi-a strãbãtut tot corpul, şi mi-am pierdut cunoştinţa", a povestit Lãcrãmioara referitor la cele întîmplate. Unul dintre aspectele asupra cãruia au atras atenţia, atît tînãra electrocutatã, cît şi prietenii sãi, este faptul cã în zonã nu exista nici un panou care sã indice cã existã pericol de electrocutare. "Dupã ce cã am plãtit cîte 150 de mii de persoanã, pentru a putea pescui în acea zonã, ar fi trebuit sã existe mãcar un panou prin care sã fim avertizaţi cã existã pericolul de electrocutare", a mai spus Lãcrãmioara. Poliţiştii spun însã cã firele de înaltã tensiune sînt suspendate la o înãlţime standard, şi tînãra ar fi manevrat undiţa fãrã sã se asigure. Potrivit oamenilor legii, tînãra nu a dorit sã depunã pînã în prezent plîngere împotriva societãţii care administreazã lacul.