Elena Băsescu, departe de a fi o prioritate pentru PDL

Vicepreşedintele PDL Raluca Turcan a infirmat, vineri, zvonurile potrivit cărora partidul şi-ar fi propus să o dea afară pe Elena Băsescu, care a declarat că va candida la europarlamentare şi fără sprijinul PDL. „Nu asta este preocuparea PDL, ci dimpotrivă, PDL vrea să-şi aducă într-o echipă puternică toţi oamenii care au un cuvânt de spus în societatea românească“, a declarat Raluca Turcan. Întrebată cum comentează recentele declaraţii ale europarlamentarului Elena Băsescu, Raluca Turcan i-a urat acesteia „mult succes“. „Din câte am auzit şi din declaraţiile Elenei Băsescu, ea a câştigat mandatul de parlamentar european independent. Deci nu văd de ce ar fi un pericol în cazul în care ea nu mai are nevoie de PDL să-şi reînnoiască mandatul. Îi doresc mult succes şi în calitate de independent. Soarta privind candidatura la Parlamentul European a Elenei Băsescu, nu este în momentul de faţă, o chestiune prioritară pentru PDL“, a comentat Raluca Turcan. Luând exemplul tatălui, Elena Băsescu a atacat dur, într-un interviu, candidaţii la europarlamentare din 2009 de pe lista PDL. „Indiferent dacă mă vor susţine sau nu, eu voi candida, pentru că eu consider că mi-am făcut mult mai bine datoria decât cei care au stat confortabil pe liste în 2009“, a arătat Elena Băsescu. Mezina familiei Băsescu a uitat probabil că în campania pentru europarlamentare a primit tot sprijinul pedeliştilor, de la primul până la ultimul, chiar dacă, aparent, ea a candidat independent pentru o funcţie în Parlamentul European. Mai mult, ea are un birou de europarlamentar şi la Sibiu, chiar în sediul organizaţiei PDL.