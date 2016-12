Elena Cîrstea se simte rău după operaţia pe creier

După ce a suferit o intervenţie chirurgicală de anevrism cerebral, într-o clinică din Florida, Elena Cîrstea nu se simte încă bine, are ameţeli şi migrene. „Nu mă simt deloc bine. Am scăpat de operaţie, însă acum am rămas cu urmările ei: am dureri de cap foarte frecvent, obosesc repede şi toată ziua stau în pat. Nu am voie să fac nimic, aşa că marea majoritate a timpului mi-l petrec la televizor sau citind... Stau foarte mult cu fetele, cînd vin de la şcoală şi cu Glenn, seara, cînd se întoarce de la serviciu, iar în rest, mama şi prietena mea, Doina, sînt mereu pe lîngă mine\", a declarat solista.

Mama artistei a spus că Elena Cîrstea îşi doreşte să se facă bine cît mai repede, să poată să cînte şi să iasă la plimbare în compania soţului şi a celor două fete ale sale. Medicii americani spun că este normal ca artista să aibă simptomele respective după o astfel de operaţie. Anervrismul cerebral a fost îndepărtat din spatele ochilor, printr-o metodă chirurgicală minim invazivă, numită şi embolizare. Operaţia pe creier a costat 100.000 euro.O astfel de operaţie, prin care a trecut şi celebra actriţă Sharon Stone, se face printr-o metodă chirurgicală minim invazivă, numită embolizare: doctorii pătrund cu o sondă prin gît sau picior, apoi, sub control microscopic, introduc spirale electromagnetice în formaţiunea vasculară care produce închiderea anevrismului. În paralel, se injectează şi o substanţă care blochează accesul sanguin în zona operată. Acest tip de intervenţie chirurgicală are şanse de succes în proporţie de 95-96%, iar dacă nu ar fi reuşit din prima, vedeta ar fi putut să reia intervenţia chirurgicală.

Elena Cîrstea este stabilită de trei ani, în Statele Unite. În 2006, cîntăreaţa s-a căsătorit cu un avocat american. Artista are două fetiţe înfiate, Sanda şi Adriana.