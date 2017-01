Elena de fier

Nici în cele mai negre momente ale existenţei sale de politician plimbat prin mai multe partide, ceea ce se numeste traseism politic, Stelian Duţu nu credea că o să fie vreodată mazilit, evident, la ordinul lui Traian Băsescu, de Elena Udrea! Este, să recunoaştem, momentul declinului definit al celui care, pînă mai ieri, poza în marele şi neînfricatul haiduc al celor ce muncesc din PD-L Constanţa. Dacă Duţu nu l-ar fi enervat la culme pe domnul prezident, care, nu-i aşa, nu agreează decît lauda de sine, sînt sigur că provizoratul din PD-L ar fi continuat mult şi bine. Să nu uităm că domnii care au pierdut pe linie alegerile la Constanţa sînt oamenii selecţionaţi pe criterii subiective de şeful statului, ori domnia sa nu o să recunoască niciodată că a dat cu oiştea-n gard! Ca atare, cei care au scufundat partidul după alegerile locale nu au fost urecheaţi de Băsescu prin Elena Udrea, fiind păstraţi, cu discreţie, în prima linie, sub forma plăpîndă a unui păgubos interimat. În fapt, convulsiile din partid s-au redus la disputa dintre Stelian Duţu şi Traian Băsescu, “doamna de fier” fiind trimisă în teritoriu pentru a-l executa rapid şi fără ţipete pe haiducul remaniat. Fără îndoială, fostul şef local de partid îşi merită cu prisosinţă soarta. Ca şi alţii care s-au mai fript la viaţa lor cu Băsescu, domnia sa nu a ţinut cont de faptul că acesta, la nevoie, îşi face punte, ca să treacă rîul, din cadavre politice. Aviz şi domnului Bosînceanu, care trăieşte cu iluzia că, aflîndu-se în graţiile preşedintelui, l-a apucat pe Dumnezeu de picioare. În urmă cu patru ani, şi Stelian Duţu credea exact acelaşi lucru, dar a rămas în braţe cu sandalele lui Băsescu! Ca să-i umilească pe toţi cei care ar intenţiona să se răzvrătească sub o formă sau alta, prezidentul a trimis-o pe Elena Udrea la Constanţa să le taie acestora din start macaroana. Nu m-ar mira ca, în tentativa ei de a pune cireaşa pe tort, “doamna de fier” să militeze pentru instalarea lui Zanfir Iorguş în fruntea PD-L Constanţa. Asta, cum să zic, ca să fie masa bogată! Oricum, schimbarea la faţă a acestei formaţiuni politice nu se va produce prea repede, pentru că este greu de crezut că Elena Udrea are vreun interes să spargă gaşca lui Băsescu din teritoriu! Am mai vorbit despre persoanele din preajma preşedintelui, chiar rude, care controlează sectoare economice importante din judeţ. Un nucleu important îl reprezintă celula formată din foşti comandanţi de nave, indivizi care stăpînesc punctele cheie din portul Constanţa.