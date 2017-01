ELENA DIN TROIA

Pentru acest personaj s-a purtat un război, acum vreo trei mii de ani, dar întîmplarea face că Traian Băsescu încă nu era născut pe vremea aceea... Mult mai aproape de epoca noastră, cu mai puţin de trei ani în urmă, un personaj blond cu acelaşi prenume a stîrnit aşa numitul scandal al „bileţelului roz”, care a provocat o stare de război pe scena politică românească de atunci, război care a dus la suspendarea temporară a preşedintelui României. Foarte recent, acum doar cîteva zile, am urmărit un interviu prezidenţial în care Traian Băsescu a fost la un pas de-a se război încă o dată cu presa, de dragul fiicei sale, Elena. Hotărît lucru, deşi pare pasionat de acest prenume aproape mitologic, el nu-i prieşte deloc preşedintelui nostru! Deoarece nimeni nu cunoaşte chipul Elenei din Troia, o păstrez în economia acestui editorial doar ca pe un termen de comparaţie, ca pe un simbol antic al discordiei politice. Dintre cele trei graţii la care am făcut referire pînă acum, cea de a doua Elenă ştie să vorbească foarte bine, este şmecheră şi, nu în ultimul rînd, are atît de mult sex-appeal, încît a făcut carieră politică, ajungînd ministru, mai repede decît orice altă femeie din România. Spre deosebire de „concurentele” sale, mai mult sau mai puţin mitologice, Elena Băsescu are o imagine publică de-a dreptul catastrofală. În primul rînd, articulează cu greutate un discurs, chiar şi atunci cînd îl învaţă pe dinafară, dacă mai ţineţi minte, deşi tatăl ei susţine că este absolventa unei universităţi americane de care n-a auzit nimeni. O fi vorbind mai bine în vreuna dintre limbile străine pe care tatăl ei afirmă că le cunoaşte, dar nu ştiu cum şi-ar putea face campanie electorală în limba engleză, de pildă, în faţa alegătorilor de la Caracal sau Băicoi!? În al doilea rînd, aşa cum au spus toţi jurnaliştii, ea nu se va putea dezlipi niciodată, oricît şi-ar dori de mult aşa ceva, de imaginea politică strivitoare a părintelui său prezidenţial. În al treilea rînd, tabloidele din România au vînturat cîteva zvonuri pe seama ei, ce par să-i afecteze personalitatea. Ce fel de potenţial europarlamentar poţi să ajungi dacă ai avut atîta minte încît să-ţi siliconezi buzele şi ce luări de cuvînt poţi avea dacă, de cîte ori vorbeşti, laşi impresia că îţi vine să izbucneşti în plâns? Primul zvon îl iau sub beneficiu de inventar, dar cel de al doilea amănunt se verifică la fiecare apariţie publică a fiicei preşedintelui. Desigur, Elena Băsescu nu trebuie să pună la inimă, cum zice românul, toate răutăţile presei! Însă, din nefericire pentru ea, am lăsat la urmă amănuntul cel mai incomod, evidenţiat de unii comentatori, care dovedeşte că acest prenume pare predestinat discordiei politice şi nu-i prieşte deloc preşedintelui. Prin candidatura sa „independentă” la europarlamentare, fiica lui Traian Băsescu risipeşte nişte procente alocate PD-L-ului şi „agaţă”, fără să vrea, imaginea partidului în această aventură. În plus, tentativa eşuată a domnişoarei Băsescu ar putea avea efecte electorale nedorite, pe termen mediu, ce vor afecta chiar şi viitoarea campanie a tatălui. În mediile gazetăreşti de la Bucureşti se comentează că au apărut deja discuţii printre democrat-liberali. Iar Traian Băsescu, pentru prima oară de cînd este în politică, a intrat într-o capcană din care nu mai ştie cum să iasă. N-ar fi exclus ca propria sa fiică să devină „calul troian” al carierei sale, deoarece troienii, acum trei milenii, au pierdut războiul tot din cauza unei Elene, numai că, pe vremea aceea, nu existau nici bileţele roz, nici silicoane şi nici măcar limba română, iar victoriile politice se cîştigau cu arma, nu cu votul! Cele trei graţii despre care am vorbit aici riscă să se transforme în coşmarurile preşedintelui nostru...