Elena Frîncu a ieşit la pensie

Cel mai performant director de structură sportivă locală din ultimele două decenii, Elena Frîncu, s-a despărţit, ieri, oficial, de şefia DJST Constanţa, ieşind la pensie. Fosta vicecampioană mondială de handbal a prezidat o ultimă şedinţă în această funcţie, una simbolică, desfăşurată în prezenţa presei la Restaurantul Sport.

„Plec pentru că sunt în vârstă, sunt profesor şi am ştiut mereu să predau ştafeta. Las în spate o echipă de profesionişti, care va rezista doar dacă fiecare va putea să-şi respecte sarcinile. Sportul a fost şi este viaţa mea, dar acest lucru este greu de înţeles pentru cei care nu au transpirat niciodată sau nu au fost niciodată aplaudaţi, decât la comandă. Sunt foarte sinceră, nu am nimic de ascuns, vă iubesc pe toţi şi nu sunt supărată pe nimeni”, a spus Frîncu. Nu şi-a putut ascunde lacrimile, cauzate şi de despărţirea de funcţia de director al DJST, dar mai ales de lupta pentru numirea unui înlocuitor. „Nu plâng pentru că plec sau că am îmbătrânit, ci pentru că simt o instabilitate în spiritul de echipă de la DJST. Din păcate, niciun sportiv nu m-a urmat în această funcţie, chiar dacă mi-aş fi dorit să-i predau ştafeta lui Răzvan Florea. M-a sunat de câteva ori din Maldive, unde se află în vacanţă, şi părea bulversat de această ofertă. Nu am puterea să numesc sau să aleg, dar aş fi vrut să promoveze un om din interior”, a declarat Frîncu, care a venit la şedinţă însoţită de propriul duhovnic, Marius Moşteanu. „Te simţi un om întreg atunci când nu mai vezi răutăţile din jurul tău. Nu am ajuns încă acolo, dar sper ca de mâine să încep să învăţ acest lucru. Prima parte, să dai bine înapoi tuturor celor din jur, am învăţat-o de mică, de la părinţi”, a adăugat Frîncu.