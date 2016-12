Elena Frîncu, o viață în slujba olimpismului

Timp de 25 de ani, Elena Frîncu s-a identificat cu olimpismul românesc, fiind alături de sportivii români la marile performanțe obținute la cea mai grandioasă întâlnire a sportului din întreaga lume, Jocurile Olimpice. Fosta conducătoare a sportului constănțean a fost prezentă la cinci ediții din postura de conducător de delegație sau membru al secretariatului Comitetului Olimpic și Sportiv Român și a trăit momente de excepție, contribuind din plin la numeroasele medalii olimpice cucerite de tricolori. Cu sufletul împăcat de faptul că și-a îndeplinit misiunea, a decis să nu-și mai depună dosarul pentru o nouă candidatură, iar în urmă cu două săptămâni și-a oficializat retragerea din Comitetul Executiv al COSR. „A fost un moment emoționant, dar am reușit să nu plâng, pentru că m-am pregătit sufletește. Am trăit cu bucurie acești 25 de ani și sunt extraordinar de mulțumită că am putut fi utilă sportului și olimpismului românesc”, a mărturisit Elena Frîncu.

Povestea a început în 1984, când fosta vicecampioană mondială de handbal a preluat conducerea sportului constănțean. Un an mai târziu, președintele COSR, Lia Manoliu, încântată de calitățile sale manageriale, a decis să o trimită la Academia Olimpică, pregătind-o astfel pentru un viitor de seamă în olimpism. „Era locul unde se adunau sportivi importanți, care se pregăteau astfel pentru intrarea în administrația olimpică”, și-a amintit Elena Frîncu. Marea provocare a venit în 1991, când a fost primită în Comitetul Executiv al COSR, alături de alți doi oameni de valoare, Cornel Dinu și Pierre de Hillerin: „Eram doar o puștoaică, iar acolo erau nume mari din sportul românesc. Stăteam lângă oameni ca Lia Manoliu, Ana Pascu, Ion Țiriac, Cornel Oțelea, Octavian Bellu și Mariana Bitang. Primisem o responsabilitate enormă”.

MOMENTE UNICE LA JOCURILE OLIMPICE

Un an mai târziu, Elena Frîncu a participat la prima sa ediție a Jocurile Olimpice, la Barcelona, o ediție care i-a rămas adânc întipărită în suflet. „Am fost la cinci ediții, dar cele mai dragi îmi sunt cele de la Barcelona, din 1992, și de la Atena, în 2004. Am amintiri ale unor momente pe care puțini au avut norocul să le trăiască. La Barcelona, am dormit în aceeași cameră cu Elisabeta Lipă, iar a doua zi a cucerit titlul olimpic la simplu. Apoi, campionii olimpici de la canotaj, printre care erau constănțenii Dumitru Răducanu, Viorel Talapan și Dănuț Dobre, au fost invitați la o cină de vicepreședintele Comitetului Olimpic Internațional, dar evenimentul nu a început până nu am ajuns și eu. Atât de mult mă iubeau și mă respectau. Am luat parte la niște performanțe fantastice la Atena, la câștigarea unei salbe de medalii de către constănțenii noștri Răzvan Florea, Ionuț Gheorghe, Cătălina Ponor și Dana Sofronie. Am stat alături de marii sportivi ai României, ca Laura Badea și Simona Amânar, au fost clipe fantastice”, și-a amintit cu bucurie Elena Frîncu.

MEMBRU DE ONOARE PE VIAȚĂ

Ca răsplată pentru munca depusă în activitatea managerială, COSR a decorat-o la finalul anului 2012 cu cea mai înaltă distincție olimpică, „Colanul Olimpic”, iar în același an a mai primit două trofee importante, „Campion de legendă” din partea Fundației Casa Campionilor și „O viață dedicată sportului” din partea Ministerului Tineretului și Sportului. Retragerea din Comitetul Executiv al COSR nu a însemnat și despărțirea de olimpism, primind titlul de membru de onoare pe viață al COSR, deținut în acest moment și de alte trei personalități marcante ale sportului românesc, Nadia Comăneci, Ana Pascu și Ion Țiriac. „Vreau să le mulțumesc celor care m-au însoțit de-a lungul acestui traseu olimpic, care, la fel ca titlul de vicecampioană mondială, este de neînlocuit în inima mea. Simt că mi-am îndeplinit și o misiune de suflet și i-am predat ștafeta lui Răzvan Florea, cel care a făcut istorie, obținând singura medalie olimpică pentru înotul masculin românesc”, a spus Elena Frîncu.

RĂZVAN FLOREA, NOUL MEMBRU AL COSR

După retragerea „Doamnei sportului constănțean” din COSR, Constanța are trei reprezentanți în lumea înaltă a olimpismului românesc, fostul înotător Răzvan Florea, medaliat cu bronz la 200 metri spate la Jocurile Olimpice de la Atena, fostul atlet Ilie Floroiu, directorul general al CS Farul și participant în probele de 5.000m și 10.000 m la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976, și de la Moscova, în 1980, și Nicolae Dobre, președintele Federației Române de Oină. „Este rodul muncii pe care am depus-o de-a lungul anilor și nu pot decât să mă bucur că fac parte din acest club select. Este foarte bine și pentru orașul Constanța, întrucât duceam lipsă de reprezentanți, mai ales după retragerea doamnei Elena Frîncu”, a spus fostul mare înotător Răzvan Florea.

