Elena Frîncu, omagiată de către CS Farul

Ieşită la pensie săptămâna trecută din funcţia de director al DJST Constanţa, Elena Frîncu a avut parte, ieri, de o surpriză din partea celui mai bun club sportiv public din ţară, CS Farul Constanţa. La iniţiativa directorului general al grupării de pe litoral, Ilie Floroiu, alături de ceilalţi oficiali ai clubului, directorii adjuncţi Sorin Başturea şi Dumitru Mihăilescu, fosta vicecampioana mondială de handbal a fost omagiată în cadrul unei festivităţi organizate la sediul clubului în prezenţa micilor sportivi, părinţilor şi antrenorilor de la secţiile Clubului Sportiv Farul. Evenimentul a debutat cu un spectacol oferit de sportivii de la secţiile de gimnastică aerobică şi gimnastică artistică, desfăşurat în sala de gimnastică aerobică a CS Farul, cei prezenţi fiind încântaţi de momentul artistic pus în scenă de micuţele gimnaste. A urmat o ceremonie de premiere, în sala de scrimă, în cadrul căreia Elena Frîncu a primit un trofeu pentru întreaga carieră pusă în slujba sportului, pe care a fost inscripţionat mesajul: „Meritele sunt roadele muncii de-o viaţă, iar retragerea este înţelepciunea unui nou început”.

„Am spus la revedere vieţii de şcolar, am spus la revedere vieţii studenţeşti, am spus la revedere activităţii sportive şi vine o vreme când trebuie să spunem la revedere şi activităţii profesionale. Vă mulţumesc pentru tot ceea ce aţi făcut pentru CS Farul, iar o parte din performanţele acestui club vi se datorează”, i-a transmis Ilie Floroiu sărbătoritei. Vizibil emoţionată, Elena Frîncu le-a mulţumit celor prezenţi şi i-a asigurat că va rămâne în continuare în slujba sportului: „Pentru mine este o duminică în familie. În toţi aceşti ani nu m-am simţit director, ci colega voastră. În 1990, împreună cu Ilie Floroiu şi Ion Draica, am jurat în faţa unui mare om, Ivan Dumitru, că vom duce mai departe şi vom încerca să înălţăm ştacheta sportului constănţean. Am încheiat activitatea împreună cu voi, cu un calificativ sufletesc de foarte bine. Nu mă opresc aici, ci voi merge în voluntariat să ajut sportul şi împreună cu voi să dăm o speranţa acestor copii”.