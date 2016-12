Elena Gheorghe a petrecut luna de miere în Turcia

Vara aceasta a fost una agitată pentru cântăreaţa Elena Gheorghe. După concertele din ţară şi străinătate, artista şi-a rezervat câteva zile numai pentru ea şi soţul ei, Cornel. Cei doi au plecat pe plajele din Turcia, pentru a se odihni şi a-şi „încărca bateriile”.

„Nu am putut pleca imediat după nuntă, pentru că aveam multe proiecte în derulare, dar aceste zile petrecute în Turcia sunt un început al lunii noastre de miere. Restul îl vom petrece într-o ţară însorită, undeva la începutul anului viitor”, a declarat artista. „A fost o perioadă în care am încercat să ne deconectăm total, să ne liniştim după toată agitaţia verii. În toate aceste zile, nu am ţinut legătura decât cu familia şi cu fanii mei de pe Facebook”, a mai adăugat Elena Gheorghe.

Întoarsă în ţară, artista s-a apucat imediat de treabă. Elena pregăteşte lansarea unui nou single şi o serie de concerte atât în România, cât şi în Spania sau Mexic.