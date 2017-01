Elena Gheorghe s-a întîlnit cu fanii constănţeni

Elena Gheorghe, fostă solistă a grupului „Mandinga”, dar care a cunoscut succesul şi după ce s-a lansat în cariera solo, s-a întîlnit, miercuri seară, la magazinul „Diverta” din incinta City Park Mall, cu fanii săi constănţeni. Interpreta şi solistul macedonean Gicu Coadă au lansat la Constanţa albumul pe care l-au înregistrat împreună, „Lilicea Vreariei”, acordînd autografe publicului şi fotografiindu-se cu cei care şi-au dorit să rămînă cu o amintire de la acest eveniment. Albumul „Lilicea Vreariei” conţine 13 piese, de inspiraţie folclorică, dar şi piese compuse de machedoni şi este înregistrat integral cu formaţie live.

„Am crescut cu muzica armânească şi am cîntat-o cînd eram mică, dar şi cînd eram mai mare, pentru că, de fiecare dată cînd mergeam la petreceri cu armâni, mă puneau să cînt şi muzică machidonească. Ideea acestui album s-a născut după ce am fost invitată la emisiunea „Folclorul contraatacă“, în urmă cu aproape un an şi jumătate. Am acceptat provocarea, era o emisiune de divertisment. Aşa am înregistrat o piesă cu Gicu Coadă. După această emisiune, au sunat încontinuu telefoanele, atît de la armâni, cît şi de la români, le-a plăcut foarte tare ceea ce au văzut. După toate aceste telefoane, ne-am dat seama că am avea foarte mare succes cu un album şi ne-am propus să facem un material. Cel puţin pînă acum, albumul s-a bucurat de un mare succes, sperăm că şi de acum înainte”, a declarat Elena Gheorghe. Artista a mai spus că, la Bucureşti, la evenimentul de lansare a materialului discografic, au fost prezente 500 de persoane şi s-au vîndut, numai în prima seară, 2.000 de albume. La rîndul său, Gicu Coadă a precizat: „Ne-am gîndit la această colaborare pentru a întări mai mult muzica armânească şi a o face mai cunoscută, pentru că noi am făcut cunoscută această muzică numai în comunitatea noastră, nu am promovat-o mai mult. Acum sîntem la început în această încercare, sperăm ca anul viitor, la următorul album, să avem mai multă experienţă şi să fie şi mai bine”.

Prin acest album, Elena a dovedit că muzica este domeniul în care diferitele culturi coexistă cu succes, artista neuitîndu-şi rădăcinile şi dorind să aducă în atenţia publicului muzica armânească.