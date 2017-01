Elena Gheorghe şi-a schimbat casa de producţie

Elena Gheorghe, una dintre cele mai carismatice artiste din România, şi-a schimbat, de curînd, casa de producţie. Aflată în plină ascensiune, interpreta se bucură de un succes deosebit la public. „Am simţit că este momentul pentru o schimbare. Am primit mai multe oferte după expirarea contractului meu. Am considerat că această variantă este optimă pentru următoarea etapă a carierei mele. Am toată încrederea în echipa de profesionişti de la această casă de producţie şi sînt nerăbdătoare să încep efectiv această colaborare”, a mărturisit Elena Gheorghe.

Cariera Elenei a început cu mult timp în urmă, la vîrsta de numai cinci ani, interpretînd muzică populară, alături de mama sa. După ce a luat lecţii de canto şi a activat în cadrul corului „Armonia”, în anul 2001 a participat la Festivalul Mamaia, la secţiunea Interpretare. De asemenea, a fost solistă a grupului „Mandinga”, pînă în urmă cu aprox. doi ani, cînd a optat pentru o carieră solo