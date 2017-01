Elena Gheorghe va reprezenta România la Eurovision

Elena Gheorghe a cîştigat, sîmbătă seara, finala selecţiei naţionale Eurovision, cu piesa „The Balkan Girls”, artista urmînd să reprezinte România la semifinala internaţională Eurovision Song Contest de la Moscova, Rusia, care va avea loc în luna mai. Cu o piesă pe muzica lui Laurenţiu Duţă, Ovidiu Bistriceanu şi Daris Mangal şi un text semnat de Laurenţiu Duţă şi Alexandru Pelin, interpreta a obţinut un total de 22 de puncte (12, din partea juriului şi 10, din partea publicului). „A fost cel mai frumos moment al vieţii mele, mi s-a oprit inima de fericire. M-am simţit tare ciudat în acele momente, îmi venea să plîng şi să rîd în acelaşi timp, nici nu ştiam cum să mă port. Este mare lucru pentru mine faptul că voi ajunge la Moscova, mai ales că o voi avea printre adversari pe celebra Patricia Kaas. Vreau să îi dedic succesul tatălui meu, este ziua lui (n.r.: sîmbătă, 31 ianuarie). Au fost foarte multe piese bune în concurs, dar cred că cel mai mare adversar pe care îl poţi avea eşti chiar tu, pentru că de tine depinde să îţi stăpîneşti emoţiile. De mîine (n.r: duminică), voi avea un program foarte bine stabilit, deja am fost invitată într-o emisiune de televiziune”, a declarat, după anunţarea rezultatelor, Elena Gheorghe.

Pe poziţia a doua în clasamentul final s-a situat Cătălin Josan, care a interpretat piesa „Stop”, iar pe locul al treilea s-a clasat trupa „Blaxy Girls”, cu melodia „Dear Mama”.

Elena Gheorghe a obţinut un total de 12 puncte din partea juriului, ea clasîndu-se pe primul loc în preferinţele acestuia, însă, în clasamentul publicului a fost pe locul al doilea (3.503 voturi telefonice), după „Blaxy Girls”, cu 4.861 de voturi telefonice (echivalentul a 12 puncte). Pe locul al treilea, în preferinţele publicului, s-a clasat Cătălin Josan, care a acumulat un total de 2.360 de voturi telefonice. Pe de altă parte, în preferinţele juriului, după Elena Gheorghe, pe locul al doilea s-a clasat Cătălin Josan, în timp ce poziţia a treia a fost ocupată de trupa „Zero”, cu piesa „Sunny Days”. Anul acesta, votul juriului de specialitate a contat 50%, la fel ca şi cel al publicului, acordat prin televoting.

Juriul a fost format din: Aura Urziceanu - preşedinte, Marcel Pavel (cîntăreţ), George Zafiu (realizator radio), Dana Dorian (textier), Andrei Kerestely (compozitor), Cristian Faur (compozitor), Cristian Zgabercea (director al Festivalului de Muzică Uşoară Mamaia), Liana Elekes (inginer de sunet) şi Ştefan Naftanailă (realizator radio).

La finala Eurovisionului românesc, de sîmbătă seară, au participat: Costi Ioniţă, cu melodia „Can You Forgive”, Alin Nica - „Don\'t Leave”, Imba - „Round & Round”, Elena Gheorghe - „The Balkan Girls”, Cătălin - „Stop”, Red Blonde - „Nu am cu cine”, Tina - „Pleacă”, „Zero” - „Sunny Days”, Tabassco - „Purple”, „Blaxy Girls” - „Dear Mama”, „Popas Band” - „Strigă” şi Dalma - „Love Was Never Her Friend”.

Prezentatorii finalei naţionale a Eurovision au fost DJ-ii de la Radio 21, Escu, Orlando şi Răzvan Popescu, în vestiarul verde fiind prezenţi Alina Sorescu şi Andi Villara. Printre atracţiile serii s-au numărat recitalul trupei „Biondo” şi un show de dans al ansamblului ucrainean Kolomeika.