Elena Udrea a ieșit din închisoare

Zi importantă pentru Elena Udrea, care a fost eliberată ieri din Penitenciarul Târgșor, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis plasarea ei în arest la domiciliu, în dosarul "Gala Bute". La ieșirea din închisoare, Udrea a declarat că decizia magistraților arată că Justiția are o șansă. "Faptul că eu, Elena Udrea, am putut să ies pe această poartă, având în vedere modul în care am intrat aici, arată că Justiția are o șansă. Există profesioniști, există oameni curajoși, există oameni corecți care pot face ca Justiția să fie dreaptă. (...) Nu îmi cer iertare pentru acuzațiile care mi se aduc, ci oamenilor cărora, cred eu, le-am dat motive să ajungă să se bucure că Elena Udrea a fost închisă. Poate că s-au generat multe frustrări de-a lungul anilor, știu că politicienii nu sunt iubiți, dar spun cu toată sinceritatea că, dacă ar fi să pedepsim clasa politică, atunci ar trebui să fiu printre ultimii pedepsiți", a spus Elena Udrea.

NU AU VOIE SĂ PLECE DE ACASĂ Judecătorii instanței supreme au mai hotărât ca și fostul președinte al Federației Române de Box, Rudel Obreja, anchetat în același dosar, să fie trimis în arest la domiciliu. La fel de norocos a fost și administratorul moșiei de la Nana a Elenei Udrea, apropiatul acesteia, Tudor Breazu. Udrea, Obreja și Breazu trebuie să respecte mai multe obligații. Printre ele se numără acelea de a nu părăsi imobilul în care locuiesc fără permisiunea instanţei, de a se prezenta în faţa organelor judiciare ori de câte ori sunt chemaţi și de a nu lua legătura cu ceilalţi coinculpaţi şi cu martorii din dosarul "Gala Bute". Amintim că Elena Udrea fusese arestată preventiv pe data de 25 februarie, pentru abuz în serviciu și luare de mită. Pe 30 aprilie, după ce procurorii Direcției Naționale Anticorupție au trimis-o în judecată, "blonda de la Cotroceni" a fost transferată din celula Poliției Capitalei la Penitenciarul Târgșor.