Elena Udrea a mers pe mâna lui Banias

În PDL Constanţa, din punct de vedere al vieţii de partid, debandada este în toi. Mai nou, unii dintre activiştii pedelişti şi-au descoperit o nouă vocaţie, jucând cu ardoare rolul pompierului distrat. De la o simplă stropeală cu apă, gest declanşat de umbrele palide ale obrazului Mariei Stavrositu, confundată cu un apus de soare, s-a ajuns la o alarmă generalizată. Incendiul a cuprins toate bisericuţele de partid, ceea ce, până la un punct, justifică abuzul de tulumbe, găleţi cu zoaie, topoare şi căşti de protecţie contra fumului gros. Deocamdată, ca urmare a focului de partid, care a încins spiritele, soclul Mariei Stavrositu s-a topit. E de presupus că, în situaţia dată, a revenit oarecum cu picioarele pe pământ. Dacă, însă, poartă pantofi cu toc, după modelul celor oferiţi de madam Udrea sinistraţilor, e de la sine înţeles că nu a aterizat corespunzător. În ton cu incendiile de partid, doamna Stavrositu se aprinde repede, dovadă numeroasele ei tentative de a-i plasa, într-o manieră liberală, un şut în fund lui Mircea Banias. Pompierul distrat a amestecat cărţile în partid şi a defectat principalele alianţe subterane. Eşecul de acum al Mariei Stavrositu poate reprezenta un serios semnal de alarmă pentru susţinătorii săi. Cei de conjunctură, pentru că este greu de crezut că avem de-a face cu o mişcare serioasă. Unii dintre aceşti susţinători au luat decizii în funcţie de cum a bătut vântul. Au scos mâna afară pe fereastră şi au constatat că e cald şi bine în “celula de bază” a Mariei Stavrositu. Desigur, pe această temă, conjugată cu legenda “frăţiei” dintre Elena şi Maria, s-au făcut tot felul de speculaţii. Cert este că, după ce i-au pupat îndelung mâna, foştii pesedişti l-au trădat pe Mircea Banias! Acum, după ce ambiţiile doamnei Stavrositu s-au transformat în scrum, vom asista, cu siguranţă, la o reaşezare a grupărilor influente. Foştii primari pesedişti, care i-au întors spatele lui Banias, sunt la un pas să se pocăiască. Primul care a făcut pasul înainte, turnându-şi cenuşă în cap, este Mugur Mitrana. Până la deznodământul de acum câteva zile, ar fi fost în stare să-l stropească pe Banias cu apă din cap până în picioare! S-ar putea să urmeze prefectul Claudiu Palaz. De altfel, cu câteva zile înainte de debandada televizată, am remarcat tăcerea apăsătoare din tabăra stavrosită, cum o numesc unii dintre confraţii mei. Şi bine fac. Înţeleg că, după scandalul de la filiala municipală Constanţa, urmează o lungă pauză. Dacă alegerile interne de partid se vor desfăşura la anul, cu siguranţă, cei mai mulţi dintre combatanţi îşi vor consuma inutil adrenalina. Nu mă îndoiesc că, în acest context, chiar şi ambiţiile Mariei Stavrositu se vor ofili. Dacă îmi amintesc eu bine, lansată în trombă pe un post de televiziune, a declarat că nu ţine morţiş să fie şefa partidului! Mahării de la centru au intuit că, în ritmul în care se succed scandalurile, organizaţia PDL de la Constanţa are toate şansele să se dizolve de la sine. Adică, vreau să zic, pe cale naturală. Să se verse, cum s-ar spune. Ca atare, au stopat circul. Măsura anunţată de Flutur, care s-a desprins, doar pentru o clipă, de pe lampa lui Băsescu, a destabilizat “găştile de cartier” din partid. În scurt timp, trădătorii îi vor cere iertare lui Mircea Banias. Aflat în funcţia de preşedinte interimar, acesta are meritul de a fi gestionat foarte bine două mari situaţii de criză. Dacă Elena Udrea nu s-a implicat, aşa cum a procedat în “noaptea excluderilor”, înseamnă că a mers pe mâna lui Banias…