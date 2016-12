Elena Udrea a venit la Comisia juridică pentru a-și studia dosarul

Deputatul Elena Udrea a venit, joi, la Comisia juridică a Camerei Deputaţilor pentru a-şi consulta dosarul, afirmând că nu vrea să se pronunţe până ce nu află acuzaţiile, având în vedere că toate informaţiile le are din presă, iar din comunicatul DNA nu a "înţeles foarte bine despre ce este vorba".

Elena Udrea era aşteptată încă de miercuri pentru a-şi studia dosarul, însă a transmis că nu poate ajunge deoarece avocatul nu este disponibil. Joi, Udrea a precizat că singurele informaţii pe care le are despre acuzaţii vin din presă. "Am văzut doar ce spuneţi dumneavoastră, în presă, şi văd că de la o zi la alta şi dumneavoastră, presa, aveţi informaţii diferite sau interpretări diferite aşa că evident că am venit să văd acest dosar", a spus deputatul.