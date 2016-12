Elena Udrea, adusă la sediul ÎCCJ

Elena Udrea a fost adusă în această dimineață la sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), unde se va judeca contestația ei față de prelungirea cu 30 de zile a arestului preventiv în dosarul "Gala Bute". Elena Udrea a fost dusă în sala de judecată. Fostul ministru nu a făcut declarații. În același dosar, ÎCCJ va dezbate și contestațiile lui Rudel Obreja și Tudor Breazu, arestați preventiv, precum și contestația lui Gheorghe Nastasia, care are arest la domiciliu. Pe 23 martie, ÎCCJ a admis cererea DNA de prelungire cu 30 de zile a arestului preventiv în cazul fostului ministru Elena Udrea pusă sub acuzare în dosarul "Gala Bute". În același dosar, instanța a prelungit arestul preventiv pentru fostul președinte al Federației Române de Box Rudel Obreja și Tudor Breazu, administratorul moșiei de la Nana, deținută de Elena Udrea. De asemenea, instanța a prelungit arestul la domiciliu pentru Ștefan Lungu (fost consilier al Elenei Udrea), Gheorghe Nastasia (fost secretar general în Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului) și Cornel Resmeriță (primarul municipiului Lupeni). Udrea a fost arestată preventiv în acest dosar pe data de 25 februarie. În dosarul "Gala Bute", Elena Udrea a fost acuzată inițial de abuz în serviciu, tentativă la folosirea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete pentru obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, folosire a influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite și luare de mită. Ulterior, DNA a pus-o sub acuzare pentru alte trei infracțiuni de luare de mită.