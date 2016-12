Elena Udrea candidează în provincie

În urmă cu doar câteva zile, fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, lansase pe surse ştirea că va candida la parlamentare în acelaşi colegiu din sectorul 6, şi mai mult de atât, că va opta de data asta pentru Senat, urmând a fi chiar contracandidata lui Crin Antonescu. Numai că, în realitate, lucrurile stau cu totul altfel. După ce PDL Bucureşti cu Udrea la timona organizaţiei a pierdut răsunător alegerile locale din iunie, pedeliştii rămânând fără niciun post de primar de sector şi cu un scor jalnic de 9% la mandatele de consilieri locali şi generali, era de aşteptat ca favorita lui Băsescu să se refugieze pentru parlamentarele de la toamnă într-un colegiu din provincie, într-unul din puţinele fiefuri pe care partidul prezidenţial le mai are. Surse din conducerea PDL au declarat în exclusivitate pentru cotidianul.ro că Udrea va candida cu siguranţă într-un colegiu din judeţul Neamţ, judeţ încă aflat sub controlul absolut al baronului pedelist Gheorghe Ştefan, zis Pinalty. \"Cum naiba să fi avut curajul să candideze la Bucureşti?! A fost o gogoaşă lansată chiar de ea, deh!, aşa ca să îşi mai dea importanţă!\", a explicat liderul pedelist. (A.M.)