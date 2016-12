Elena Udrea: „Cei care au trecut în barca lui Iohannis sunt ocoliți de Justiție“

După ce fostul președinte al României Traian Băsescu a început să lanseze atacuri în serie la adresa actualului șef al statului, Klaus Iohannis, și discipola sa Elena Udrea îi calcă pe urme. Ea a declarat vineri, 23 septembrie, că persoanele care au rămas lângă Traian Băsescu sunt hăituite, în timp ce apropiații lui Klaus Iohannis sunt ocoliţi de acţiunile Justiţiei. „DNA acționează cu dublă măsură: cei care au trecut în barca președintelui și reprezintă puterea, prin Iohannis, sunt ocoliți. Liderii PNL sunt ocoliți de acțiunile Justiției, în timp ce cei care au rămas lângă Băsescu sunt țintele acțiunilor DNA și hărțuiți. În timp ce mie mi s-au deschis într-un an și-un pic nici nu mai știu câte dosare penale, cei care au ajuns lângă Iohannis, deși au făcut campanie cu mine, sunt lăsați să scape”, a acuzat Udrea. Ea a făcut referire la cel mai nou dosar penal în care este implicată, cel legat de presupuse fraude în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2009. În acest dosar, Udrea este acuzată de spălare de bani, pentru că, fiind implicată informal în campania unui fost candidat, coordona anumite operațiuni presupus nelegale privitoare la achizițiile unor servicii de promovare. „Formularea acuzațiilor e extrem de vagă. Faptul că ai coordonat un staff informal de campanie nu înseamnă și că ai făcut o faptă penală. Trebuie să spui exact care e fapta penală în urma căreia s-au produs bani de a căror proveniență ilicită eu am știut și am încercat să-i spăl în campanie”, a declarat Udrea.