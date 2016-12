Elena Udrea, cercetată sub control judiciar

Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, este cercetată sub control judiciar pentru spălare de bani, într-un nou dosar, aceasta precizând că este vorba despre campania electorală din anul 2009 pentru alegerile prezidenţiale; Udrea susţine că este o acţiune de imagine a DNA.

"Dosarul se referă la finanţarea unor acţiuni de publicitate din anul 2009 pentru finanţarea campaniei electorale prezidenţiale. Am crezut că se cercetează cum a cheltuit Vasile Blaga banii din Microsoft. Se cercetează cum s-au finanţat nişte acţiuni de publicitate electorală despre care eu, în calitate de persoană implicată în campanie şi coordonator neoficial, am avut cunostinţă. Sunt patru acuzaţii de spălare de bani. În calitatea de persoană care se ocupa neoficial de campania preşedintelui aş fi avut cunoştinţă despre aceste contracte. Există declaraţii oficiale într-un dosar care se apropie de final, Microsoft, că bani din Microsoft au mers la domnul Blaga şi la cei care au condus campania din 2009 pentru prezidenţiale dar nimeni nu întreabă nimic. Am adus pentru campanie doar banii declaraţi oficial în monitorul oficial. Nu eu sunt miza acestui dosar. Nu văd de ce ar fi chemat preşedintele (n.r. Traian Băsescu), nu are nicio legatură. Este o acţiune de imagine şi, pe de altă parte trebuie să reducem şansele ca partidul lui Traian Băsescu şi Traian Băsescu să nu poată să pretindă funcţia de prim ministru şi să intre în Guvern. (...) Eu leg dosarul foarte clar de două lucruri. Unul este dezastrul de imagine în care se afla DNA de două zile, cu procurori surprinşi în situaţii imorale", a declarat Elena Udrea după audieri.

În aceeaşi cauză a fost pus sub control judiciar şi Gheorghe Nastasia, fost secretar general al Ministerului Turismului.

"Am dat declaraţii. S-a impus controlul judiciar pentru domnul Nastasia. Se fac cercetări în legătură cu infracţiuni de luare de mită şi e vorba de denunţul formulat de o persoană, că în perioada 2009, atunci când a fost campania electorală, ar fi contribuit cu sume de bani pentru campanie. În declaraţiile pe care le-am dat nu am avut legătura cu Ioana Băsescu. E vorba de campania prezidenţială. E vorba de un denunţător care avea mai multe contacte în Ministerul Turismlui în perioada aceea", a declarat Vasile Pleşa, avocatul lui Gheorghe Nastasia.

Gheorghe Nastasia, fost secretar general al Ministerului Turismului în perioada în care Elena Udrea conducea instituţie, a fost audiat de procurori joi. Acesta este trimis în judecată alături de Elena Udrea în dosarul Gala Bute.

Fostul ministru al Turismului, a ajuns joi dimineaţa la sediul DNA, însoţită de un avocat, aceasta fiind audiată în dosarul în care a fost citată şi Ioana Băsescu, fiica cea mare a fostului preşedinte al României. Ioana Băsescu, fiica cea mare a fostului preşedinte al României, a fost audiată timp de câteva ore de procurorii anticorupţie, fiind asistată de un avocat. Şi jurnalistul Dan Andronic a dat declaraţii în cauză, acesta precizând că a fost citat ca martor într-un dosar din 2015.

Până la momentul transmiterii ştirii procurorii nu au transmis date despre calitatea celor audiaţi şi despre obiectul dosarului.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, miercuri seară, că un grup de procurori apropiaţi şefei DNA, Codruţa Kovesi, se jură că îi va aresta pe părinții unuia dintre nepoții săi, afirmând că va veni o zi în care va fi nevoit să dezvăluie numele acestora.

''Este acelaşi stil în care doamna Kovesi ameninţa când CCR, când Parlamentul. Nu-i prima dată, însă, i-a fost permis acest mod de acţiune pentru că este cea care are cătuşele şi poate să mi le pună şi mie şi dumneavoastră şi copilului meu şi cui vrea. De altfel, am aflat prin DNA, este un mic grup de procurori care se jură că mă va face să cer custodia copilului, unuia dintre nepoţi, adică îi va aresta părinţii'', a afirmat fostul preşedinte Traian Băsescu, la România TV.

Traian Băsescu a refuzat să dezvăluie deocamdată care este componenţa grupului de procurori.

''În linii mari o cunosc dar nu o să o fac publică. Sunt câţiva procurori foarte apropiaţi doamnei Kovesi pe care i-a cărat şi consilieri, i-a pus şi în funcţii după ce au rezolvat anmite dosare. (…) Va veni şi o zi când o să trebuiască să fac publice numele'', a răspuns Traian Băsescu, întrebat care este componenţa grupului de procurori.