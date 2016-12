Elena Udrea îl plagiază pe Blaga!

Drumul politic al Elenei Udrea începe să fie presărat cu declaraţii politice plagiate. Ultimele intervenţii politice ale Elenei Udrea seamănă izbitor cu discursul pe care Vasile Blaga l-a susţinut la Convenţia PDL, când a candidat la şefia partidului. Putem vorbi aici fie de lipsă de inspiraţie, fie, de ce nu, de admiraţie faţă de Vasile Blaga. Dar oare Elena Udrea nu-l avea ca model politic pe Traian Băsescu!? Vasile Blaga declara la Convenţia PDL: “Acest partid are nevoie de o schimbare, de un nou început. Are nevoie de asta pentru a câştiga alegerile din 2012”. Ultima declaraţie a Elenei Udrea: “Eu cred că partidul are nevoie de un suflu nou, de un imbold, de un nou început în maniera în care se prezintă electoratului”. Vasile Blaga: “N-am ştiut să comunicăm. Şi în guvern şi la partid lucrurile puteau merge mai bine”. Elena Udrea: “Suntem nemulţumiţi de noi înşine pentru că nu am făcut o bună comunicare”.