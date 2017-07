Elena Udrea: „Mă îngrozește ce se întâmplă astăzi“

Elena Udrea s-a prezentat joi dimineață la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde se judecă, în cameră preliminară, dosarul privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2009. La Înalta Curte a ajuns și jurnalistul Dan Andronic. „Mă îngrozește ce se întâmplă astăzi”, a spus Elena Udrea la ÎCCJ.

ELENA UDREA VREA SĂ FACĂ PLÂNGERE LA CSM ÎMPOTRIVA ŞEFEI DNA LAURA CODRUŢA KOVESI

Elena Udrea a declarat că doreşte să facă o plângere împotriva şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi. "Daca atunci cand vorbesc procurorii din sistem nu se intampla nimic, ma ingrozeste ce se intampla azi. (...) Instigarea la represiune nedreapta nu se pedepseste in codul penal. O sa vedem cum se poate. O sa fac plangere la CSM si da, vor veni vremuri in care toate aceste plangeri pe care le-am facut eu si altii, vor fi judecate corect.(...) Eu am facut o plangere la PG fata de executantii dnei Kovesi, dnul Bulancea si Popovici.Nu stiu ce se intampla acolo, dar cata vreme isi permite dnul Lazar sa spuna despre abuzuri ca poate procurorii sunt obositi, cata incredere sa ai?", a spus Elena Udrea la ÎCCJ. Elena Udrea a mai spus că Laura Codruţa Kovesi nu trebuie să mai ocupe funcţia de procuror-şel al DNA: