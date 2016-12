Elena Udrea: Magistrații, înfricoșați de cuplul Coldea - Kovesi

Camera Deputaților a amânat pentru ziua de luni decizia în privința cererii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) de a da aviz pentru arestarea preventivă a Elenei Udrea. Explicaţia dată este că membrii Comisiei Juridice nu sunt în Bucureşti şi nu poate fi asigurat cvorumul necesar. Procurorii DNA vor să o bage pe Udrea după gratii în dosarele "Microsoft" și "Gala Bute", în care este cercetată pentru trafic de influență și luare de mită. Pe lângă acuzațiile din hipermediatizatele spețe, procurorii îi reproșează Elenei Udrea că, prin ieșirile publice din ultimele zile, ar fi încălcat termenii controlului judiciar. Cu alte cuvinte, în opinia DNA, Udrea a vorbit cam mult... Decizia DNA de a cere încuviințarea Parlamentului pentru emiterea unui mandat a fost catalogată de Udrea drept "abuzivă și excesivă, o dovadă a faptului că se dorește să mi se închidă gura". De altfel, ziua de miercuri a fost marcată de declarațiile explozive făcute de Elena Udrea, atât pentru luju.ro, cât și în cadrul unei emisiuni la postul național de televiziune, în logica a ceea ce ea a numit "războiul" pe care îl poartă cu generalul Florian Coldea, directorul interimar al Serviciului Român de Informații (SRI), omul despre care fostul ministru al Turismului spune că ar coordona, din umbră, întreaga activitate a DNA.

TEAMĂ Dezvăluirile ei nu au ocolit-o nici pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, despre care a afirmat că, alături de Coldea, a instaurat o stare generalizată de teamă. "Oamenii se tem. De aceea am spus că cei care dețin secretele tuturor, cum este domnul Coldea, au, în același timp, și puterea de a aresta, iar puterea de a aresta o exercită prin doamna Kovesi... Ce politicieni credeți că îndrăznesc să analizeze măcar declarațiile mele acuzatoare la adresa domnului Florian Coldea? (...) Ce judecător, ce procuror care știe că poate fi subiectul unui dosar penal, că i se poate termina cariera, că îi poate fi afectată viața de familie, ce magistrat, judecător sau procuror credeți că ar avea curaj să se opună domnului Coldea?", a declarat Udrea pentru luju.ro.

"STRATEGIE DISPERATĂ" În cadrul aceluiași interviu, Udrea a avansat o informație extrem de gravă, referitoare la un judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție care ar fi luat decizia arestării unui om de afaceri foarte important, la comandă... "Sunt mulți procurori și mulți judecători care s-au săturat să dea soluții în dosare de frică. Și am un caz extraordinar. Din păcate, iarăși se bazează pe declarațiile unor oameni care, cu siguranță, vor fi îngroziți să recunoască în mod public ceea ce mi-au spus mie. Caz de judecător la Înalta Curte care a luat o decizie de arestare a unui important om, a unei importante persoane, la comandă", a precizat Udrea, refuzând, însă, să dezvăluie și numele magistratului. Ea a mai spus că generalul Coldea s-ar afla în spatele celor trei cereri de arestare preventivă formulate de anchetatori și că acesta încearcă să o "rezolve". "Am deja, în câteva ore, trei cereri de arestare. Păi, până terminăm interviul, cred că or să mai apară trei cereri de arestare. Sută la sută, Coldea se află în spatele acestor solicitări! Despre asta vorbim. Este o încercare de a mi se închide gura. Este un flagrant. Eu mă întreb cum... cât de disperați sunt dacă apelează la această strategie?". Udrea a mai spus că este convinsă că există dosare DNA care sunt construite la ordin.

UN NOU DENUNȚ O nouă informație legată de implicarea Elenei Udrea în dosarul "Microsoft" a ieșit la iveală. Omul de afaceri Dinu Pescariu a denunțat-o pe aceasta, pe data de 5 noiembrie 2014, afirmând că în 2013, "pe fondul cercetărilor efectuate de DNA ca urmare a plângerii formulate de Fujitsu Siemens Computers în legătură cu derularea contractului de licenţiere Microsoft şi al măsurilor asigurătorii dispuse de autorităţile austriece pe conturile sale din Elveţia, Udrea Elena Gabriela a pretins suma de 500.000 de euro pentru a-i rezolva problemele din Justiţie. Există indicii în sensul că remiterea sumelor de bani a avut loc în mai multe tranşe, în perioada iulie 2013 - februarie 2014", după cum se arată în referatul DNA de arestare preventivă.

"OBREJA NU SPUNE CE VOR ANCHETATORII" Pe de altă parte, ancheta în dosarul "Gala Bute" continuă. Rudel Obreja, fostul șef al Federației Române de Box, a declarat, conform stiripesurse, că se caută arestarea sa preventivă pentru că nu vrea să declare ceea ce procurorii ar dori, pentru că nu poate formula un denunț împotriva Elenei Udrea. "Elenei Udrea i s-a cerut arestarea de către DNA, iar pentru mine acum s-au găsit alte povești. N-am cu ce să o denunț pe Udrea. Pentru oamenii acuzați de corupție se cere arest la domiciliu, pentru mine arestarea preventivă, pentru că Obreja nu spune ce vor anchetatorii", a declarat Obreja.