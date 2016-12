“Elena Udrea nu este şefă peste banii europeni”

Ministrul Dezvoltării şi Turismului, Elena Udrea, a declarat, miercuri, că primarul Constanţei, Radu Mazăre, a reuşit să cheltuiască doar câteva procente din fondurile europene pe care le are la dispoziţie şi că acestea îi vor fi retrase în septembrie dacă nu „face ceva cu ele”. Din păcate ministrul Udrea uită faptul că cele 90 de milioane de euro la care face referire sunt bani europeni alocaţi direct Zonei Metropolitane Constanţa, Ministerul neavând atribuţia de a se implica în vreun fel în redirecţionarea fondurilor. Dar cum Elena Udrea crede că le ştie pe toate şi că poate face orice în ţara lui Băsescu, nu mai miră pe nimeni afirmaţiile ei, care de cele mai multe ori nu au susţinere. Respectivele afirmaţii au fost demontate vineri de primarul Constanţei, Radu Mazăre. “Udrea nu e şefă peste banii europeni. Peste banii europeni sunt şefi europeni şi Comisia Europeană. Ei au nişte termene în care noi trebuie să ne încadrăm. Termenul este peste un an. Sunt anumite proceduri care trebuie respectate, după care vin şi te controlează. La toate aceste proceduri se adaugă şi zeci de avize inoportune. De exemplu, pentru şoseaua de coastă îmi trebuie un aviz de la Comitetul Zonei Costiere, care nu s-a întrunit de trei ani. Fără avizul ăsta, dacă te duci cu proiectul la minister îţi spune: “stai, îţi lipseşte nu ştiu ce”, că aşa e în România. E vina celor portocalii că se mişcă extraordinar de greu. Deci, tot ei îţi pun beţe, tot ei te ceartă. Ăsta e tupeu băsist”, a spus Mazăre. Viceprimarul Constanţei Decebal Făgădău a completat declaraţiile primarului. “Avem la Ministerul Dezvoltării depuse două proiecte pe care nu le aprobă. Este vorba despre lărgirea drumului Constanţa-Năvodari la patru benzi şi reabilitarea falezei municipiului Constanţa. Am depus de curând şi un alt proiect, cel de reabilitare a centrului istoric din Piaţa Ovidiu. Primele două sunt depuse de două luni. Noi nu aşteptăm decât să fie semnate contractele de finanţare”, a declarat Făgădău.