Elena Udrea, o nouă încercare de a ieși din spatele gratiilor

Elena Udrea încearcă din nou să îi convingă pe magistrați să o elibereze. Potrivit Agerpres, "blonda de la Cotroceni" a depus la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) o cerere prin care solicită înlocuirea arestului preventiv în dosarul "Gala Bute" cu o măsură mai blândă - arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Conform sursei citate, termenul de judecată a fost stabilit pentru vineri, 10 aprilie. Amintim că, săptămâna trecută, magistrații ÎCCJ au respins contestația depusă de Udrea față de hotărârea prelungirii mandatului de arestare preventivă, luată pe data de 23 martie. Judecătorii au mai decis ca Rudel Obreja, fost președinte al Federației Române de Box, dar și Tudor Breazu, administratorul moșiei de la Nana a Elenei Udrea, să stea în continuare în arest. Elena Udrea se află după gratii din data de 25 februarie, în dosarul "Gala Bute", în care este acuzată de abuz în serviciu şi luare de mită.

AUDIERI Pe de altă parte, avocatul Elenei Udrea, Marius Striblea, a declarat ieri, potrivit Antena 3, că aceasta ar putea fi audiată din nou în dosarul "Gala Bute", după ce procurorii DNA i-au admis cererea înaintată în acest sens. Cel mai probabil în această săptămână, Elena Udrea ar putea să vină din nou în faţa anchetatorilor. De asemenea, avocatul Striblea a precizat că Udrea vrea să prezinte situația sa tuturor organizaţiilor pentru apărarea drepturilor omului. "De azi, Elena Udrea îşi propune să aducă la cunoştinţa organizaţiilor pentru apărarea drepturilor omului modul abuziv în care e utilizat arestul preventiv în cazul său", a declarat avocatul Marius Striblea la ieşirea de la DNA. Tot ieri, fosta consilieră a Elenei Udrea, Luminiţa Kohalmi, a fost audiată, în calitate de martor, de procurorii DNA, în dosarul "Gala Bute", ea declarând că nu ştie nimic despre posibilele ilegalităţi pe care le-ar fi comis fostul ministru. "Am fost citată ca martor într-un dosar referitor la Elena Udrea. În perioada în care era ministru, eu mă ocupam de relaţiile cu mass-media. Nu am cunoştinţe de fapte ilegale comise de doamna Udrea", a declarat Kohalmi. Întrebată dacă i s-au cerut de către anchetatori lămuriri privind pretinsa primire de către Udrea a unei genţi cu 900.000 de euro, fosta consilieră a declarat că nu are cunoştinţă despre aşa ceva.