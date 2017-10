Elena Udrea: „Oameni de afaceri, arestați la comanda SRI“

Fostul ministru Elena Udrea a făcut dezvăluiri incredibile în faţa parlamentarilor din cadrul Comisiei de control a activităţii SRI. Udrea susţine că statul paralel are interese în toate domeniile şi spune că există reprezentanţi infiltraţi până la cel mai înalt nivel. "E adevărat ca exista un interes economic al acestui stat paralel creat in Romania sub domnul Coldea, acum rezistand cu alti sefi. Da, exista aceste interese economice care au dus la inchiderea unor firme, arestarea unor oameni de afaceri. Exista implicare in presa. A penetrat peste tot, clasa politica nu maispun, astfel incat eforturile de aducere la normalitate sunt uriase si nu stiu cine e dispus si cine are forta sa o faca.", a mărturisit Udrea. Fostul ministru susţine că este şi ea, la rândul ei, o victimă a sistemului paralel. Mai mult, ea a mărturisit că le-a povestit cu lux de amănunte despre ameninţările pe care le-a primit de-a lungul timpului. "Sigur, am obosit sa vorbesc despre mine, pentru ca eu sunt cazul vechi, emblematic care s-a luptat. Am povestit la cererea celor din comisie de ce cred eu ca mi s-a intamplat mie ce mi s-a intamplat si anume pentru ca am intrat in conflict direct cu domnul Coldea si cu doamna Kovesi, dar in special cu Coldea.

Multe alte ocazii în care m-am comportat altfel decat a vrut domnul Coldea si care au dus la arestarea mea. Am dat exemple de oameni care stiau de la domnul Coldea ca daca mai continui sa spun anumite lucruri mai departe, daca sabotez actiuni ale sistemului divulgandu-le, o sa sfarsesc arestata.

Cred ca vor fi chemati, am dat nume de persoane care veneau la vremea aceea si imi spuneau “Daca nu te potolesti, o sa fii arestata”.

Soarta mea o presupuneam, numai ca depindea foarte mult de succesul sistemului de a-si pune in aplicare planul de a se perpetua la putere. Au reusit si au facut exact ce si-au propus: au reusit sa ma aresteze, sa imi faca dosarele pe care le am.

Nu sunt avocati, sunt oameni din mediul de afaceri, din presa, din spatiul politic."