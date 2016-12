18:34:38 / 07 Iulie 2015

om neserios

Eu nu mai înțeleg nimic, acum un an Mazăre era un primar care nu prea făcea mare lucru.declarațiile dvs.dărâmați prin mamaia terasele etc etc...deodată constatați ca Mazăre era bun?cine sa va înțeleagă?mamaia în 3 4 ani va devenii ce a fost înainte de mandatul d-ului Mazăre. Nu-s fan Mazăre nici nu am fost. Dar și chior dacă ești tot Îți dai seama ca nr turiștilor în stațiune este intr-un mare picaj...ca ușor ușor va deveni o stațiune pt turiștii de vârstă 3-ea.așa suntem noi romanii.dacă 1 face treaba și a pus la punct multe în stațiune și oras (cu anumite exceptii) sa îi dam în cap.acești domni de la DNA.DICOT ȘI CE MAMA NAIBII mai este.trăiesc tot pe spinarea romanilor...Noi care plătim taxe impozite nu avem nici-un cuvânt de spus în fata justiției. ..Chiar dacă greșește. Ăsta e dreptate?îi dai în cap omului distrugi o stațiune distrugi comercianții se pierd bani..Dar nu interesează pe nimeni..Mai vb după sezonul ăsta. ...Dacă mai avem ce