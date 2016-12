Elena Udrea ştie cum se dau... „tunurile“

13:45:09 / 02 Septembrie 2014

Politica si femei,femei,femei....

Domne,nu stiu cit adevar este in cea ce se spune despre d-na Udrea ,dar in afara de faptul ca cei de pe la A3 se uita la cum se imbraca si ce dede-supturi are ,in rest nimic concret.Dupa cite am inteles ,ca ministru ea a dat banu ,dar in niciun caz nu cred ca a fost diriginte de santier pe faleza din Mangalia sau nu stiu ce teren de sport in panta.Cat despre salile de sport la ,,orase si sate'',va mai aduceti aminte ca Nastase a facut pariu pe un Mercedes cu Tiriac ca va face nu stiu cite sali de sport?Si, a cistigat!In orice caz invidia si rautatile dintre femei sunt la cel mai inalt nivel.Stati sa vedeti ce o sa apara despre pesedista C.Cretu,vad ca Boagiu tace ,Ebba isi ingrijeste odrasla si se pare ca va avea continuitate,Daciana este primita cu lovituri de tun la Bejin,Norica Nicolai vasnic ,,penelist''este dispusa sa dea interviuri chiar si pe crucea lui Patriciu,Macovei a renuntat la PDL nu inainte de a ne spune proaspata comisar Cretu nu are experienta,Valeanu toarna apa la radacina crinului ofilit,Olguta karatista vrea sa faca case cu pagode impreuna cu chinezii ca de turnuletele tziganesti s-a saturat.Asa ca domnilor,analizati cu luare aminte si alegeti ca aveti de unde,jungla este mare.,Amazoane cu narav politice avem,frumoase sunt. Si iubarete sunt .Pe plan local este bine sa aveti in vedere pe ,D-na Gaju ca prefect si dna Stavrositu ca inspector scolar.